Рейсы из России в страны Ближнего Востока отменили на 1 марта

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Почти все рейсы из городов России в ОАЭ, Иран, Катар, Израиль, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт и Оман отменены, убедилось РИА Новости на основе данных онлайн-табло аэропортов РФ.
Вылеты в ближневосточные страны были запланированы более чем из десяти городов России, большую часть рейсов составляют полеты в ОАЭ. Рейсы отменили как российские, так и иностранные перевозчики, в том числе "Аэрофлот", "Победа", Emirates, Qatar Airways, Oman Air и другие.
"На текущие сутки рейсы на прилёт и вылет в страны Персидского залива отменены. Выполнение рейсов по данным направлениям сегодня не запланировано", - сообщается в пресс-релизе аэропорта "Шереметьево".
Аналогичное сообщение об отмене рейсов в страны Персидского залива опубликовали в официальном канале аэропорта "Внуково".
Некоторые авиакомпании перенесли рейсы на более поздние даты, некоторые изменили направление полета. Так, согласно онлайн-табло авиакомпании "Азимут", рейс A49681 будет выполнен из Махачкалы не в Джидду (Саудовская Аравия), а в Стамбул.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Страны региона закрыли и ограничили свое воздушное пространство в связи с обострением ситуации.