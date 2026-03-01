Рейтинг@Mail.ru
Рейсы из России в страны Ближнего Востока отменили на 1 марта
15:20 01.03.2026 (обновлено: 23:34 01.03.2026)
Рейсы из России в страны Ближнего Востока отменили на 1 марта
Рейсы из России в страны Ближнего Востока отменили на 1 марта - РИА Новости, 01.03.2026
Рейсы из России в страны Ближнего Востока отменили на 1 марта
Почти все рейсы из городов России в ОАЭ, Иран, Катар, Израиль, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт и Оман отменены, убедилось РИА Новости на основе данных... РИА Новости, 01.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
россия, иран, оаэ, аэрофлот, emirates, qatar airways, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Иран, ОАЭ, Аэрофлот, Emirates, Qatar Airways, Военная операция США и Израиля против Ирана
Рейсы из России в страны Ближнего Востока отменили на 1 марта

РИА Новости: рейсы из России в страны Ближнего Востока отменили на 1 марта

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Почти все рейсы из городов России в ОАЭ, Иран, Катар, Израиль, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт и Оман отменены, убедилось РИА Новости на основе данных онлайн-табло аэропортов РФ.
Вылеты в ближневосточные страны были запланированы более чем из десяти городов России, большую часть рейсов составляют полеты в ОАЭ. Рейсы отменили как российские, так и иностранные перевозчики, в том числе "Аэрофлот", "Победа", Emirates, Qatar Airways, Oman Air и другие.
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Победа" вынужденно отменила рейсы в Дубай и Абу-Даби
Вчера, 14:58
"На текущие сутки рейсы на прилёт и вылет в страны Персидского залива отменены. Выполнение рейсов по данным направлениям сегодня не запланировано", - сообщается в пресс-релизе аэропорта "Шереметьево".
Аналогичное сообщение об отмене рейсов в страны Персидского залива опубликовали в официальном канале аэропорта "Внуково".
Некоторые авиакомпании перенесли рейсы на более поздние даты, некоторые изменили направление полета. Так, согласно онлайн-табло авиакомпании "Азимут", рейс A49681 будет выполнен из Махачкалы не в Джидду (Саудовская Аравия), а в Стамбул.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Страны региона закрыли и ограничили свое воздушное пространство в связи с обострением ситуации.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Символика Аэрофлота на стойке в аэропорту - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Аэрофлот" отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби на 1 марта
Вчера, 08:08
 
РоссияИранОАЭАэрофлотEmiratesQatar AirwaysВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
