Рейсы из России в страны Ближнего Востока отменили на 1 марта

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Почти все рейсы из городов России в ОАЭ, Иран, Катар, Израиль, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт и Оман отменены, убедилось РИА Новости на основе данных онлайн-табло аэропортов РФ.