В "Эксмо-АСТ" призвали создать реестр запрещенных книг - РИА Новости, 01.03.2026
09:21 01.03.2026
В "Эксмо-АСТ" призвали создать реестр запрещенных книг
В "Эксмо-АСТ" призвали создать реестр запрещенных книг - РИА Новости, 01.03.2026
В "Эксмо-АСТ" призвали создать реестр запрещенных книг
Президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков заявил РИА Новости о необходимости в РФ реестра произведений, которые подпадают под действие закона "О... РИА Новости, 01.03.2026
общество
россия
олег новиков
россия
общество, россия, олег новиков
Общество, Россия, Олег Новиков
В "Эксмо-АСТ" призвали создать реестр запрещенных книг

"Эксмо-АСТ" призвало создать реестр книг, подпадающих под действие запрета

© Fotolia / Hoda BogdanРабота за компьютером
Работа за компьютером
© Fotolia / Hoda Bogdan
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков заявил РИА Новости о необходимости в РФ реестра произведений, которые подпадают под действие закона "О наркотических средствах и психотропных веществах".
С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. Минцифры России утвердили перечень произведений литературы, подлежащей маркировке, без указания конкретных названий и авторов.
Книга Виктора Пелевина Лампа Мафусаила, или крайняя битва чекистов с масонами
Роман Пелевина запретили в Белоруссии
27 февраля, 10:32
"В идеале нам бы хотелось, чтобы был исчерпывающий реестр произведений, которые нельзя теперь издавать и продавать, где также было бы указано, что нуждается в маркировке. Тогда мы могли бы на него ориентироваться", - отметил Новиков.
По его словам, многие издатели после вступления в силу закона будут перестраховываться и убирать из продажи книги, которые могут не пропагандировать, а даже наоборот, являться предупреждением о последствиях употребления запрещенных веществ.
Кроме того, Новиков обратил внимание на нечеткость критериев и формулировок, что считать пропагандой, ведь так или иначе во многих произведениях есть упоминания наркотиков, в том числе, и в негативном ключе.
"А дальше уже с точки зрения экспертизы начинаются различные трактовки и, как показывает практика по предыдущим принятым законам, при отсутствии единой трактовки правоохранительные органы прибегают к помощи экспертов в регионах, и те по-разному могут трактовать одно и то же произведение", - отметил издатель.
Девушка читает книгу
В АСТ оценили шансы выхода последней книги Дэна Брауна в России
21 февраля, 09:40
Подобные разночтения, по его словам, создают хаос и дополнительную угрозу не только для книжных магазинов, но и для библиотек, где огромный книжный фонд и практически нет ресурсов проверять весь ассортимент.
"Хотелось бы, чтобы были уточнены формулировки, чтобы мы могли с этим работать и избегать крайностей", - заключил Новиков.
Штрафы за нарушение закона для юридических лиц составят до 600 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей без оформленного юрлица – до 30 тысяч рублей, а в случае привлечения к ответственности дважды в течение года последует уголовная ответственность с максимальным сроком лишения свободы до двух лет. Кроме того, предусмотрена конфискация продукции, нарушающей законодательство.
Также Минцифры России утвердило порядок маркировки произведений художественной литературы, содержащих "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" наркотических и психотропных веществ. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания. Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается оповещение о наличии запрещенной информации специальной наклейкой. Кроме того, упоминание наркотических средств или психотропных веществ в книгах возможно только для аудитории 18+, что также должно быть отражено в маркировке.
Здание Министерства культуры РФ в Москве
В России могут утвердить маркировку произведений с упоминанием наркотиков
7 апреля 2025, 22:12
 
ОбществоРоссияОлег Новиков
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
