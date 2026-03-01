В "Эксмо-АСТ" призвали создать реестр запрещенных книг

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков заявил РИА Новости о необходимости в РФ реестра произведений, которые подпадают под действие закона "О наркотических средствах и психотропных веществах".

С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. Минцифры России утвердили перечень произведений литературы, подлежащей маркировке, без указания конкретных названий и авторов.

"В идеале нам бы хотелось, чтобы был исчерпывающий реестр произведений, которые нельзя теперь издавать и продавать, где также было бы указано, что нуждается в маркировке. Тогда мы могли бы на него ориентироваться", - отметил Новиков

По его словам, многие издатели после вступления в силу закона будут перестраховываться и убирать из продажи книги, которые могут не пропагандировать, а даже наоборот, являться предупреждением о последствиях употребления запрещенных веществ.

Кроме того, Новиков обратил внимание на нечеткость критериев и формулировок, что считать пропагандой, ведь так или иначе во многих произведениях есть упоминания наркотиков, в том числе, и в негативном ключе.

"А дальше уже с точки зрения экспертизы начинаются различные трактовки и, как показывает практика по предыдущим принятым законам, при отсутствии единой трактовки правоохранительные органы прибегают к помощи экспертов в регионах, и те по-разному могут трактовать одно и то же произведение", - отметил издатель.

Подобные разночтения, по его словам, создают хаос и дополнительную угрозу не только для книжных магазинов, но и для библиотек, где огромный книжный фонд и практически нет ресурсов проверять весь ассортимент.

"Хотелось бы, чтобы были уточнены формулировки, чтобы мы могли с этим работать и избегать крайностей", - заключил Новиков.

Штрафы за нарушение закона для юридических лиц составят до 600 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей без оформленного юрлица – до 30 тысяч рублей, а в случае привлечения к ответственности дважды в течение года последует уголовная ответственность с максимальным сроком лишения свободы до двух лет. Кроме того, предусмотрена конфискация продукции, нарушающей законодательство.