ВС России проводят разминирование приграничных районов Белгородской области
ВС России проводят разминирование приграничных районов Белгородской области
Военные инженеры и группировка войск "Север" проводят разминирование в приграничных районах Белгородской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 01.03.2026
ВС России проводят разминирование приграничных районов Белгородской области
Войска "Севера" проводят разминирование приграничья Белгородской области
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Военные инженеры и группировка войск "Север" проводят разминирование в приграничных районах Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.
"Военные инженеры представительства Международного противоминного центра в составе группировки войск "Север" проводят разминирование в приграничных районах Белгородской области", - говорится в сообщении ведомства.
На кадрах от Минобороны саперы в приграничных районах Белгородской области
обезвредили сбитый беспилотный летательный аппарат ВСУ
.
"Накладным зарядом была уничтожена несдетонировавшая боевая часть, что позволило исключить угрозу для гражданского населения", - рассказал сапер с позывным "Гара".
По данным специалистов, помимо БПЛА противника, регулярно фиксируются случаи обнаружения боеприпасов иностранного производства, включая кассетные суббоеприпасы и реактивные снаряды.
"Опасные находки выявляются на дорогах и вблизи гражданской инфраструктуры населённых пунктов", - говорится в сообщении ведомства.