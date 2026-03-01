Рейтинг@Mail.ru
01.03.2026

ВС России проводят разминирование приграничных районов Белгородской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:20 01.03.2026
ВС России проводят разминирование приграничных районов Белгородской области
ВС России проводят разминирование приграничных районов Белгородской области - РИА Новости, 01.03.2026
ВС России проводят разминирование приграничных районов Белгородской области
Военные инженеры и группировка войск "Север" проводят разминирование в приграничных районах Белгородской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 01.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
белгородская область
россия
Безопасность, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России проводят разминирование приграничных районов Белгородской области

Войска "Севера" проводят разминирование приграничья Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Военные инженеры и группировка войск "Север" проводят разминирование в приграничных районах Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.
"Военные инженеры представительства Международного противоминного центра в составе группировки войск "Север" проводят разминирование в приграничных районах Белгородской области", - говорится в сообщении ведомства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Морпехи уничтожили ангар с бронетехникой ВСУ на Красноармейском направлении
Вчера, 03:30
На кадрах от Минобороны саперы в приграничных районах Белгородской области обезвредили сбитый беспилотный летательный аппарат ВСУ.
"Накладным зарядом была уничтожена несдетонировавшая боевая часть, что позволило исключить угрозу для гражданского населения", - рассказал сапер с позывным "Гара".
По данным специалистов, помимо БПЛА противника, регулярно фиксируются случаи обнаружения боеприпасов иностранного производства, включая кассетные суббоеприпасы и реактивные снаряды.
"Опасные находки выявляются на дорогах и вблизи гражданской инфраструктуры населённых пунктов", - говорится в сообщении ведомства.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
ВС России вскрыли пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Вчера, 05:19
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
