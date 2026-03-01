ВС России проводят разминирование приграничных районов Белгородской области

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Военные инженеры и группировка войск "Север" проводят разминирование в приграничных районах Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.

"Военные инженеры представительства Международного противоминного центра в составе группировки войск "Север" проводят разминирование в приграничных районах Белгородской области", - говорится в сообщении ведомства.

На кадрах от Минобороны саперы в приграничных районах Белгородской области обезвредили сбитый беспилотный летательный аппарат ВСУ

"Накладным зарядом была уничтожена несдетонировавшая боевая часть, что позволило исключить угрозу для гражданского населения", - рассказал сапер с позывным "Гара".

По данным специалистов, помимо БПЛА противника, регулярно фиксируются случаи обнаружения боеприпасов иностранного производства, включая кассетные суббоеприпасы и реактивные снаряды.