"Могут изъять". Стало известно, за какое растение будут наказывать дачников

"За невыполнение физическим лицам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 50 до 100 тысяч рублей, юридическим лицам — от 400 до 700 тысяч рублей. Суд также может изъять участок, если владелец не предотвратил распространение таких растений", — говорится в материале.

Данное растение отличается высокой адаптивностью, может выживать даже в неблагоприятных условиях с дефицитом почвенной влаги и недостатком питательных веществ, а его пни дают обильную поросль. При этом он вытесняет местные виды, такие как береза и ольха, а под его кроной зачастую растут только сорняки. Помимо этого, во время весеннего цветения дерева его пыльца может разноситься на большие расстояния, что влияет на людей, чувствительных к аллергенам.