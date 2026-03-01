Рейтинг@Mail.ru
"Могут изъять". Стало известно, за какое растение будут наказывать дачников
13:20 01.03.2026
"Могут изъять". Стало известно, за какое растение будут наказывать дачников
"Могут изъять". Стало известно, за какое растение будут наказывать дачников - РИА Новости, 01.03.2026
"Могут изъять". Стало известно, за какое растение будут наказывать дачников
С 1 марта владельцев земельных участков будут штрафовать за распространение ясенелистного (американского) клена, признанного инвазивным растением, сообщает... РИА Новости, 01.03.2026
Новости
Россия, Евгений Шварц, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
"Могут изъять". Стало известно, за какое растение будут наказывать дачников

Рослесхоз: с 1 марта за ясенелистный клен на даче грозит штраф до 700 тысяч

© CC BY-SA 3.0 / Bff Клен ясенелистный
Клен ясенелистный
Клен ясенелистный. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. С 1 марта владельцев земельных участков будут штрафовать за распространение ясенелистного (американского) клена, признанного инвазивным растением, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз).
"За невыполнение физическим лицам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 50 до 100 тысяч рублей, юридическим лицам — от 400 до 700 тысяч рублей. Суд также может изъять участок, если владелец не предотвратил распространение таких растений", — говорится в материале.
По словам доктора географических наук Евгения Шварца, этот клен забивает аборигенные растения своими семенами и не дает восстановиться естественной растительности без финансовых и трудовых ресурсов. Он вредит лиственным лесам, вытесняя корни, что может негативно сказаться и на популяциях птиц.
В начале февраля появился приказ Рослесхоза, по которому предлагалось приравнять клен ясенелистный (американский) к борщевику Сосновского по вреду, наносимому экологической системе и лесным ресурсам России.
Данное растение отличается высокой адаптивностью, может выживать даже в неблагоприятных условиях с дефицитом почвенной влаги и недостатком питательных веществ, а его пни дают обильную поросль. При этом он вытесняет местные виды, такие как береза и ольха, а под его кроной зачастую растут только сорняки. Помимо этого, во время весеннего цветения дерева его пыльца может разноситься на большие расстояния, что влияет на людей, чувствительных к аллергенам.
Россия Евгений Шварц Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 
 
Заголовок открываемого материала