Путешествуем по-новому: как меняются правила перелетов и размещения в отеле

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. С 1 марта вступают в силу новые правила авиаперевозок и бронирования отелей. Часть изменений существенно корректируют сложившуюся практику, другие формализуют ее и уточняют действующие нормы. Например, теперь четко указано, когда турист получит деньги за отказ от номера в гостинице по невозвратному тарифу и можно ли рассаживать в салоне самолета семьи с детьми. О том, что теперь следует иметь в виду путешественникам, — в материале РИА Новости.

Отели вернут деньги при отказе от брони

Единые стандарты для всех объектов размещения. Важнейшее изменение: с 1 марта правила предоставления гостиничных услуг становятся обязательными для всех объектов размещения, прошедших классификацию. Это не только отели, но и кемпинги, глэмпинги, гостевые дома, базы отдыха, горные приюты и так далее. На них распространяются те же требования по уровню сервиса и безопасности, поясняет РИА Новости вице-президент РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.

Это повысит защищенность туристов и наведет порядок на рынке, считают в АТОР.

Туристы получат полный возврат при отмене бронирования гостиниц. Раньше отели предупреждали путешественников, что есть невозвратный тариф. Или обычный становился таким за определенное количество дней до визита. Теперь если гость откажется от заказа до дня заезда, то ему вернут полную сумму.

Если же, допустим, самолет не вылетел в день заезда и турист вынужден остаться дома, отель снимет с карты только стоимость первой ночи.

Важно: гостиницы имеют право вычесть из суммы возврата фактически понесенные расходы. К примеру, средства, потраченные на украшение свадебного номера для не приехавших гостей или на закупленное оборудование для конференции, от которой клиенты отказались, добавляет Мохов.

Можно заранее проверить звездность отеля и легальность его работы. Сделать это позволит уникальный номер в Едином госреестре классифицированных объектов, который должен быть указан в бронировании. Без внесения в реестр работа запрещена, просто пройти регистрацию и получить "звезды" уже недостаточно.

Кроме того, отели обязаны указывать размер скидки от исходной цены, а не только конечную стоимость. Они по-прежнему имеют право устанавливать собственные правила приема туристов с питомцами и брать дополнительные деньги за последующую уборку номера, но об этом гостей нужно заранее информировать.

С 1 апреля заселяться в отели разрешается по загранпаспорту, водительским правам, биометрии, с помощью QR-кода портала "Госуслуги" или мессенджера MAX. Гостиницы уже подключаются к необходимым системам. Эксперимент продлится до марта 2032-го.

Важно: если временно отключен интернет или, к примеру, глэмпинг расположен там, где связи нет, на ресепшене придется представить бумажные документы.

Летать станет проще

С 1 марта также вступают в силу масштабные поправки в Федеральные авиационные правила. Путешествия станут комфортнее, уверены в АТОР.

Электронный посадочный талон равен бумажному. Во многих аэропортах, если была техническая возможность, электронный посадочный принимали. Отныне он — официально признанный документ, который авиакомпания должна прислать в цифровом формате.

Уточняются правила провоза ручной клади. Из важного: коляски и люльки для детей до двух лет — бесплатно, даже если ребенок этим рейсом не летит. То же самое — для протезов конечностей в упаковке.

Обычно в салон самолета туристы брали пакеты с покупками из дьюти-фри. Теперь бесплатно можно пронести все товары, купленные в транспортной зоне безопасности (то есть после процедуры контроля).

Пассажиры получат больше информации по тарифу. При бронировании перевозчик должен сообщить об условиях перелета, которые нельзя изменить, указать стоимость возврата билетов и объяснить схему действий при пропуске сегмента перелета. Раньше такие сведения приходилось искать на сайте авиакомпании.

При возврате билета деньги придут не пассажиру, а тому, кто платил.

Конкретизировали правила вынужденного отказа от перелета. Вернуть деньги за билет можно при отправлении лайнера раньше установленного времени, ошибке компании при оформлении проездного документа, а также при задержке рейса на 30 минут. Эта норма четко фиксирует время, после которого у перевозчика возникают дополнительные обязательства перед пассажирами, отмечает Мохов.

Кроме того, если раньше уважительной причиной для возврата средств считалась болезнь члена семьи (то есть родителей и детей), то отныне правило распространяется и на близких родственников — бабушек, дедушек, брата, сестру.

Уточнено время предоставления воды и еды при задержке рейса. Вода — в течение часа после двухчасового ожидания. Питание — в течение двух часов после задержки рейса на четыре часа. Гостиница — в течение двух часов после восьми часов задержки днем или шести часов ночью.

За последний год был принят еще ряд мер, которые сделали перелеты более комфортными и предсказуемыми, напоминает АТОР.

При опоздании на рейс следующие сегменты могут быть сохранены. Стандартная практика: не успел на самолет, и все последующие части полета и обратные билеты сгорали. С 1 сентября 2025-го действует "льготное окно": неулетевший пассажир в течение двух часов уведомляет перевозчика и сохраняет брони на оставшиеся рейсы. Правда, есть условие: следующий лайнер должен вылетать как минимум через 24 часа.

Запрет рассаживать родителей с детьми. С 21 января 2025-го авиакомпании обязали без доплаты предоставлять для пассажиров с детьми до 12 лет места в одном ряду, соседних или через проход.