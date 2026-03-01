В Пермском крае нашли часть пропавших туристов

УФА, 1 мар — РИА Новости. В Пермском крае нашли троих из пяти пропавших туристов, есть погибшие, сообщило региональное управление В Пермском крае нашли троих из пяти пропавших туристов, есть погибшие, сообщило региональное управление МЧС

"Обнаружены трое мужчин: один — с сильным переохлаждением, двое — погибли", —говорится в заявлении.

Как уточнили в СК , тела нашли в районе горы Гроб, на расстоянии около 30 километров от деревни Золотанка.

"По предварительной информации, еще двое мужчин ранее ушли пешком за помощью. Их поиски продолжаются", — добавили там.

Сейчас одна группа спасателей занимается транспортировкой пострадавшего, остальные продолжают поиски. На месте работают 68 человек и 59 единиц техники, в том числе 34 снегохода. В операции задействовали вертолет.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Двадцатого февраля незарегистрированная группа из пяти человек на снегоходах выехала в район плато Кваркуш . Вернуться в деревню они должны были 24 числа, но перестали выходить на связь.