В Пермском крае нашли часть пропавших туристов - РИА Новости, 01.03.2026
13:08 01.03.2026 (обновлено: 15:37 01.03.2026)
В Пермском крае нашли часть пропавших туристов
В Пермском крае нашли часть пропавших туристов - РИА Новости, 01.03.2026
В Пермском крае нашли часть пропавших туристов
В Пермском крае нашли троих из пяти пропавших туристов, есть погибшие, сообщило региональное управление МЧС. РИА Новости, 01.03.2026
происшествия
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
россия
Новости
Спасатели Пермского края ищут пропавших в лесу туристов
МЧС по Пермскому краю опубликовало видео, как спасатели ищут пропавших в лесу туристов: выезжают, включают сирену и заправляют автомобиль бензином из канистры.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077113227_161:0:1112:713_1920x0_80_0_0_bd6d56dcfa6b8f10bdff39a116f561eb.jpg
происшествия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае нашли часть пропавших туристов

В Пермском крае нашли трех пропавших туристов, двое из них погибли

© МЧС Пермского края/MAXПоиск пропавших туристов в Пермском крае
Поиск пропавших туристов в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© МЧС Пермского края/MAX
Поиск пропавших туристов в Пермском крае
УФА, 1 мар — РИА Новости. В Пермском крае нашли троих из пяти пропавших туристов, есть погибшие, сообщило региональное управление МЧС.
"Обнаружены трое мужчин: один — с сильным переохлаждением, двое — погибли", —говорится в заявлении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Стала известна причина смерти туристов, найденных в Пермском крае
Вчера, 15:25
Как уточнили в СК, тела нашли в районе горы Гроб, на расстоянии около 30 километров от деревни Золотанка.
"По предварительной информации, еще двое мужчин ранее ушли пешком за помощью. Их поиски продолжаются", — добавили там.
Сейчас одна группа спасателей занимается транспортировкой пострадавшего, остальные продолжают поиски. На месте работают 68 человек и 59 единиц техники, в том числе 34 снегохода. В операции задействовали вертолет.
Двадцатого февраля незарегистрированная группа из пяти человек на снегоходах выехала в район плато Кваркуш. Вернуться в деревню они должны были 24 числа, но перестали выходить на связь.
В регионе развернули оперативный штаб, состоящий из специалистов МЧС и отряда "ЛизаАлерт". К ним также присоединились добровольцы из Башкирии. Возбуждено уголовное дело.
Снегоход по дороге на гору Полюдов Камень в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Та самая избушка" и роковой шаг: чем обернулись поиски туристов в Перми
Вчера, 15:26
 
ПроисшествияПермский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
