В Пермском крае нашли часть пропавших туристов
В Пермском крае нашли часть пропавших туристов - РИА Новости, 01.03.2026
В Пермском крае нашли часть пропавших туристов
В Пермском крае нашли троих из пяти пропавших туристов, есть погибшие, сообщило региональное управление МЧС. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T13:08:00+03:00
2026-03-01T13:08:00+03:00
2026-03-01T15:37:00+03:00
происшествия
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
россия
2026
Спасатели Пермского края ищут пропавших в лесу туристов
МЧС по Пермскому краю опубликовало видео, как спасатели ищут пропавших в лесу туристов: выезжают, включают сирену и заправляют автомобиль бензином из канистры.
2026-03-01T13:08
true
PT1M01S
В Пермском крае нашли часть пропавших туристов
В Пермском крае нашли трех пропавших туристов, двое из них погибли