https://ria.ru/20260301/prikame-2077624800.html
Погода ухудшилась в Прикамье, где ищут пропавших туристов
Погода ухудшилась в Прикамье, где ищут пропавших туристов - РИА Новости, 01.03.2026
Погода ухудшилась в Прикамье, где ищут пропавших туристов
Погода ухудшается в Прикамье, где ищут пропавших туристов: при тридцатиградусном морозе поднимается ветер и начинается снег, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T11:32:00+03:00
2026-03-01T11:32:00+03:00
2026-03-01T11:53:00+03:00
россия
уфа
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155021/59/1550215972_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_e56cd8e91425f7dc5a0061caa6e465e3.jpg
https://ria.ru/20260301/shansy-2077580154.html
россия
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155021/59/1550215972_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_0eb4f593d28bfcc6ed39b29b5d473dd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, уфа, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Уфа, Следственный комитет России (СК РФ)
Погода ухудшилась в Прикамье, где ищут пропавших туристов
В Прикамье ухудшилась погода, где ведутся поиски пропавших туристов
УФА, 1 мар - РИА Новости. Погода ухудшается в Прикамье, где ищут пропавших туристов: при тридцатиградусном морозе поднимается ветер и начинается снег, сообщили РИА Новости в пресс-службе поискового отряда "ЛизаАлерт".
По данным СК РФ
, 20 февраля группа из пяти человек прибыла из Уфы
в пермскую деревню Золотанка. Туристы выдвинулись на снегоходах на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от населенного пункта. Они должны были вернуться в деревню во вторник, однако до сих пор их местонахождение не установлено. Ведутся поиски.
"Сейчас там температура воздуха составляет минус 28, минус 30. И говорят, что погода ухудшается, будет, вероятнее всего, если ветер и снег, то это целая пурга. В общем холодно и ветрено", - сообщили в пресс-службе отряда.
Собеседник агентства рассказал, что у добровольцев нет мобильной связи. "Связь только по таксофону, но они иногда подключаются к спутниковому интернету", - добавили в пресс-службе.