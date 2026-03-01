Погода ухудшилась в Прикамье, где ищут пропавших туристов

УФА, 1 мар - РИА Новости. Погода ухудшается в Прикамье, где ищут пропавших туристов: при тридцатиградусном морозе поднимается ветер и начинается снег, сообщили РИА Новости в пресс-службе поискового отряда "ЛизаАлерт".

По данным СК РФ , 20 февраля группа из пяти человек прибыла из Уфы в пермскую деревню Золотанка. Туристы выдвинулись на снегоходах на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от населенного пункта. Они должны были вернуться в деревню во вторник, однако до сих пор их местонахождение не установлено. Ведутся поиски.

"Сейчас там температура воздуха составляет минус 28, минус 30. И говорят, что погода ухудшается, будет, вероятнее всего, если ветер и снег, то это целая пурга. В общем холодно и ветрено", - сообщили в пресс-службе отряда.