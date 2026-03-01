https://ria.ru/20260301/prestupleniya-2077566840.html
Постпред Ирана обвинил США в совершении военных преступлений
Постпред Ирана обвинил США в совершении военных преступлений - РИА Новости, 01.03.2026
Постпред Ирана обвинил США в совершении военных преступлений
Число жертв среди гражданского населения Ирана от атаки США продолжает расти, Вашингтон совершил военное преступление, заявил постоянный представитель Исламской РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T02:12:00+03:00
2026-03-01T02:12:00+03:00
2026-03-01T02:12:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077515052_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_75034e581d1dc9422145f9508f633eb6.jpg
https://ria.ru/20260301/postpred-2077566170.html
иран
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077515052_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_e178d6c8f75785109630ac2f4ee445e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Постпред Ирана обвинил США в совершении военных преступлений
Постпред Ирана Иравани обвинил США в совершении военных преступлений