Рейтинг@Mail.ru
В порту ОАЭ из-за падения осколков произошел пожар - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:29 01.03.2026 (обновлено: 02:30 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/pozhar-2077568237.html
В порту ОАЭ из-за падения осколков произошел пожар
В порту ОАЭ из-за падения осколков произошел пожар - РИА Новости, 01.03.2026
В порту ОАЭ из-за падения осколков произошел пожар
Пожар возник на одном из причалов крупнейшего порта ОАЭ Джебель-Али из-за падения осколков после работы систем ПВО, сообщил Дубайский медиаофис. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T02:29:00+03:00
2026-03-01T02:30:00+03:00
в мире
дубай
иран
оаэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077518612_0:239:3071:1966_1920x0_80_0_0_61d29ba4d51b0b00461667ed530c2261.jpg
https://ria.ru/20260301/udar-2077565103.html
дубай
иран
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077518612_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7f3322d9e98865f53e125394ee6f971f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дубай, иран, оаэ
В мире, Дубай, Иран, ОАЭ
В порту ОАЭ из-за падения осколков произошел пожар

В порту Джебель-Али в ОАЭ из-за падения осколков произошел пожар

© AP Photo / Altaf QadriПожарные в ОАЭ
Пожарные в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Пожарные в ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 1 мар - РИА Новости. Пожар возник на одном из причалов крупнейшего порта ОАЭ Джебель-Али из-за падения осколков после работы систем ПВО, сообщил Дубайский медиаофис.
"Компетентные органы Дубая сообщили, что после работы системы ПВО упавшие осколки стали причиной возгорания на одном из причалов порта Джебель-Али. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Ранее от последствий атаки повреждения получил один из терминалов международного аэропорта Дубая. На момент инцидента в аэропорту не было пассажиров, так как все рейсы были отменены после начала операции против Ирана. В результате инцидента пострадало четыре сотрудника.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Иранский дрон поразил пятизвездочный отель Бурдж-аль-Араб в Дубае - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
После удара дрона по гостинице в Дубае никто не пострадал
Вчера, 01:48
 
В миреДубайИранОАЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала