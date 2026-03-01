https://ria.ru/20260301/pozhar-2077568237.html
В порту ОАЭ из-за падения осколков произошел пожар
Пожар возник на одном из причалов крупнейшего порта ОАЭ Джебель-Али из-за падения осколков после работы систем ПВО, сообщил Дубайский медиаофис. РИА Новости, 01.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077518612_0:239:3071:1966_1920x0_80_0_0_61d29ba4d51b0b00461667ed530c2261.jpg
https://ria.ru/20260301/udar-2077565103.html
В порту Джебель-Али в ОАЭ из-за падения осколков произошел пожар