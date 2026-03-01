https://ria.ru/20260301/posolstvo-2077702588.html
Посольство России в Израиле заявило, что отслеживает ситуацию в стране
Посольство России в Израиле заявило, что отслеживает ситуацию в стране
Посольство РФ в Израиле заявило, что внимательно отслеживает ситуацию в стране на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и находится в тесном контакте с... РИА Новости, 01.03.2026
Посольство России в Израиле заявило, что отслеживает ситуацию в стране
Посольство РФ в Израиле заявило, что внимательно отслеживает ситуацию в стране