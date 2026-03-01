Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Израиле заявило, что отслеживает ситуацию в стране - РИА Новости, 01.03.2026
17:48 01.03.2026
Посольство России в Израиле заявило, что отслеживает ситуацию в стране
в мире
россия
израиль
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
россия
израиль
ближний восток
2026
в мире, россия, израиль, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Израиль, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Ohad ZwigenbergТель-Авив, Израиль
Тель-Авив, Израиль - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Тель-Авив, Израиль. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Израиле заявило, что внимательно отслеживает ситуацию в стране на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и находится в тесном контакте с представителями израильских властей.
"Внимательно отслеживаем ситуацию. Сотрудники посольства находятся в тесном контакте с представителями израильских властей", - говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье в Telegram-канале посольства.
В мире, Россия, Израиль, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
