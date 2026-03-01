https://ria.ru/20260301/posolstvo-2077702097.html
Посольство России рекомендовало россиянам покинуть Израиль
Посольство России рекомендовало россиянам покинуть Израиль - РИА Новости, 01.03.2026
Посольство России рекомендовало россиянам покинуть Израиль
Посольство РФ в Израиле рекомендует россиянам, у которых имеется такая возможность, покинуть Израиль на период до нормализации обстановки. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T17:47:00+03:00
2026-03-01T17:47:00+03:00
2026-03-01T17:47:00+03:00
израиль
россия
2026
Посольство России рекомендовало россиянам покинуть Израиль
Посольство России рекомендовало россиянам по возможности покинуть Израиль