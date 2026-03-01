Рейтинг@Mail.ru
Посольство России рекомендовало россиянам покинуть Израиль - РИА Новости, 01.03.2026
17:47 01.03.2026
Посольство России рекомендовало россиянам покинуть Израиль
Посольство России рекомендовало россиянам покинуть Израиль
Посольство РФ в Израиле рекомендует россиянам, у которых имеется такая возможность, покинуть Израиль на период до нормализации обстановки. РИА Новости, 01.03.2026
Посольство России рекомендовало россиянам покинуть Израиль

Посольство России рекомендовало россиянам по возможности покинуть Израиль

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Израиле рекомендует россиянам, у которых имеется такая возможность, покинуть Израиль на период до нормализации обстановки.
"Тем, у кого имеется такая возможность, (рекомендуется - ред.) покинуть Израиль на период до нормализации обстановки", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
