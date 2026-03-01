https://ria.ru/20260301/posolstvo-2077696507.html
Посольство России в Тегеране работает в штатном режиме
Посольство России в Иране работает в штатном режиме, случайных прилетов или ЧП на территории не было, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Тегеране. РИА Новости, 01.03.2026
