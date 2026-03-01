Посольство в Бельгии выясняет, находятся ли россияне на задержанном танкере

БРЮССЕЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Посольство России в Бельгии в настоящий момент выясняет факт возможного нахождения на борту задержанного в Северном море нефтяного танкера Ethera российских граждан, бельгийские власти о задержании танкера и национальном составе его экипажа в российское представительство не сообщали, говорится в комментарии посольства СМИ, опубликованном в сети X.
"Официального уведомления от бельгийских властей в посольство России о факте и причинах задержания в Северном море 1 марта 2026 года нефтяного танкера Ethera не поступало. Нам также не было предоставлено никакой информации о национальном составе его экипажа", - указали в российском диппредставительстве.
Там подчеркнули, что "в настоящий момент посольство предпринимает необходимые шаги для выяснения факта нахождения на борту граждан России, а также для обеспечения их законных прав в случае подтверждения".
В ночь на воскресенье военные Бельгии задержали ив Северном море нефтяной танкер, который якобы находится под европейскими санкциями. Операция бельгийских военных проходила в бельгийской экономической зоне при поддержке с воздуха двух вертолетов французских ВС.