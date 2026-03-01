https://ria.ru/20260301/posolstvo-2077657726.html
Обстановка у посольств Израиля и США спокойная
Обстановка у посольств Израиля и США спокойная - РИА Новости, 01.03.2026
Обстановка у посольств Израиля и США спокойная
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Обстановка у посольств Израиля и США в Москве спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
сша
израиль
иран
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Обстановка у посольств Израиля и США в Москве спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
Напротив здания израильской дипмиссии стоит полицейская машина. Возле обоих посольств людей нет, обстановка спокойная.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Ираносуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.