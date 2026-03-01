Обстановка у посольств Израиля и США спокойная

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Обстановка у посольств Израиля и США в Москве спокойная, передает корреспондент РИА Новости.

Напротив здания израильской дипмиссии стоит полицейская машина. Возле обоих посольств людей нет, обстановка спокойная.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Ираносуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.