Обстановка у посольств Израиля и США спокойная - РИА Новости, 01.03.2026
14:11 01.03.2026
Обстановка у посольств Израиля и США спокойная
Обстановка у посольств Израиля и США в Москве спокойная, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2026
Обстановка у посольств Израиля и США спокойная

Здание посольства США в Москве
Здание посольства США в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Обстановка у посольств Израиля и США в Москве спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
Напротив здания израильской дипмиссии стоит полицейская машина. Возле обоих посольств людей нет, обстановка спокойная.
Цветы в память о верховном лидере Ирана аятоллы Али Хаменеи у посольства Ирана в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Жители Москвы несут цветы к посольству Ирана
Вчера, 11:32
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Ираносуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Китай призвал своих граждан в Иране усилить меры личной безопасности
Вчера, 09:17
 
В мире США Израиль Иран Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
