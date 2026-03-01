Обвиняемого в подрыве авто во Фрязино заключили под стражу

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Щелковский горсуд Подмосковья арестовал фигуранта дела о подрыве автомобиля с бизнесменом в подмосковном Фрязино, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд избрал Молчан А.Н. меру пресечения в виде заключения под стражу до 10.04.2026", - рассказали в пресс-службе.