Обвиняемого в подрыве авто во Фрязино заключили под стражу
11:16 01.03.2026 (обновлено: 11:42 01.03.2026)
Обвиняемого в подрыве авто во Фрязино заключили под стражу
Обвиняемого в подрыве авто во Фрязино заключили под стражу

© РИА Новости
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Щелковский горсуд Подмосковья арестовал фигуранта дела о подрыве автомобиля с бизнесменом в подмосковном Фрязино, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд избрал Молчан А.Н. меру пресечения в виде заключения под стражу до 10.04.2026", - рассказали в пресс-службе.
В начале февраля на железнодорожном переезде во Фрязино в автомобиле, внутри которого находился предприниматель, произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Потерпевший получил осколочное ранение ноги.
Подозреваемого в подрыве задержали в Ростове-на-Дону на вокзале, 61-летний фигурант прикрепил к днищу автомобиля потерпевшего бомбу в ночь перед взрывом, а до этого проколол колеса машины, сообщили в пятницу подмосковные главки СК и МВД.
Как рассказали агентству в правоохранительных органах, пострадавший приобрел участок по соседству с подозреваемым, между ними были конфликты.
На месте месте взрыва автомобиля в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Бастрыкин поручил доложить о расследовании покушения на убийство во Фрязино
11 февраля, 09:19
 
ПроисшествияФрязиноРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
