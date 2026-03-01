https://ria.ru/20260301/podmoskove-2077621223.html
Обвиняемого в подрыве авто во Фрязино заключили под стражу
Щелковский горсуд Подмосковья арестовал фигуранта дела о подрыве автомобиля с бизнесменом в подмосковном Фрязино, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 01.03.2026
Обвиняемого в подрыве авто предпринимателя во Фрязино арестовали до 10 апреля