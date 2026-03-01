Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил Пезешкиану соболезнования в связи с убийством Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
13:17 01.03.2026 (обновлено: 13:29 01.03.2026)
Путин выразил Пезешкиану соболезнования в связи с убийством Хаменеи
в мире, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана, масуд пезешкиан, израиль, сша, иран
В мире, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана, Масуд Пезешкиан, Израиль, США, Иран
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Путин выразил президенту Ирана Масуду Пезешкиану глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Ирана Али Хаменеи и членов его семьи, сообщает Кремль.
Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США, сообщало ранее государственное телевидение Ирана. По данным иранского агентства Tasnim, он был убит в своем офисе в субботу утром.
«
"Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права", - говорится в сообщении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
