Рейтинг@Mail.ru
В Санкт-Петербурге ужесточили наказание за нелегальную уличную торговлю - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:14 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/peterburg-2077739547.html
В Санкт-Петербурге ужесточили наказание за нелегальную уличную торговлю
В Санкт-Петербурге ужесточили наказание за нелегальную уличную торговлю - РИА Новости, 01.03.2026
В Санкт-Петербурге ужесточили наказание за нелегальную уличную торговлю
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге с 1 марта 20206 года ужесточили наказание за нелегальную уличную торговлю, сообщил городской комитет по... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T22:14:00+03:00
2026-03-01T22:14:00+03:00
санкт-петербург
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053711796_0:461:2821:2048_1920x0_80_0_0_776afb321690c0ab5139d6aa123fab94.jpg
https://ria.ru/20260128/pravilo-2070666464.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053711796_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_dccbc896f1adcef495356d23313bd4b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
В Санкт-Петербурге ужесточили наказание за нелегальную уличную торговлю

В Петербурге с 1 марта ужесточили наказание за нелегальную уличную торговлю

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрохожие на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге
Прохожие на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Прохожие на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге с 1 марта 20206 года ужесточили наказание за нелегальную уличную торговлю, сообщил городской комитет по контролю за имуществом.
"С 1 марта вступили в силу изменения в статью 44 закона Санкт-Петербурга №273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". Теперь ответственность предусмотрена не только для продавца, но и для лица, незаконно разместившего нестационарный торговый объект (НТО) без заключенного договора", - говорится в сообщении.
Сообщается, что изменения инициированы комитетом по итогам анализа за 2022–2025 годы. Так, более 50% привлеченных к ответственности лиц — это арендаторы и субарендаторы, которые осуществляли торговлю в НТО, размещенных без оформленного договора, при этом сами объекты ими не размещались.
Согласно новым правилам, штраф для граждан составит от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — 50 до 200 тысяч рублей.
Покупатели в торговом центре - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Юрист назвал главное правило торговли, которое меняется впервые за 30 лет
28 января, 02:17
 
Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала