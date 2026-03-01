В Санкт-Петербурге ужесточили наказание за нелегальную уличную торговлю

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге с 1 марта 20206 года ужесточили наказание за нелегальную уличную торговлю, сообщил городской комитет по контролю за имуществом.

"С 1 марта вступили в силу изменения в статью 44 закона Санкт-Петербурга №273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". Теперь ответственность предусмотрена не только для продавца, но и для лица, незаконно разместившего нестационарный торговый объект (НТО) без заключенного договора", - говорится в сообщении.

Сообщается, что изменения инициированы комитетом по итогам анализа за 2022–2025 годы. Так, более 50% привлеченных к ответственности лиц — это арендаторы и субарендаторы, которые осуществляли торговлю в НТО, размещенных без оформленного договора, при этом сами объекты ими не размещались.