https://ria.ru/20260301/peterburg-2077739547.html
В Санкт-Петербурге ужесточили наказание за нелегальную уличную торговлю
В Санкт-Петербурге ужесточили наказание за нелегальную уличную торговлю - РИА Новости, 01.03.2026
В Санкт-Петербурге ужесточили наказание за нелегальную уличную торговлю
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге с 1 марта 20206 года ужесточили наказание за нелегальную уличную торговлю, сообщил городской комитет по... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T22:14:00+03:00
2026-03-01T22:14:00+03:00
2026-03-01T22:14:00+03:00
санкт-петербург
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053711796_0:461:2821:2048_1920x0_80_0_0_776afb321690c0ab5139d6aa123fab94.jpg
https://ria.ru/20260128/pravilo-2070666464.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053711796_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_dccbc896f1adcef495356d23313bd4b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
В Санкт-Петербурге ужесточили наказание за нелегальную уличную торговлю
В Петербурге с 1 марта ужесточили наказание за нелегальную уличную торговлю
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге с 1 марта 20206 года ужесточили наказание за нелегальную уличную торговлю, сообщил городской комитет по контролю за имуществом.
"С 1 марта вступили в силу изменения в статью 44 закона Санкт-Петербурга
№273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". Теперь ответственность предусмотрена не только для продавца, но и для лица, незаконно разместившего нестационарный торговый объект (НТО) без заключенного договора", - говорится в сообщении.
Сообщается, что изменения инициированы комитетом по итогам анализа за 2022–2025 годы. Так, более 50% привлеченных к ответственности лиц — это арендаторы и субарендаторы, которые осуществляли торговлю в НТО, размещенных без оформленного договора, при этом сами объекты ими не размещались.
Согласно новым правилам, штраф для граждан составит от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — 50 до 200 тысяч рублей.