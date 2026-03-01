https://ria.ru/20260301/ozhgibesov-2077629073.html
Прыгун в длину Ожгибесов выиграл ЧР по легкой атлетике в помещении
Прыгун в длину Ожгибесов выиграл ЧР по легкой атлетике в помещении - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Прыгун в длину Ожгибесов выиграл ЧР по легкой атлетике в помещении
Прыгун в длину Юрий Ожгибесов стал победителем чемпионата России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Южно-Сахалинске. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T11:58:00+03:00
2026-03-01T11:58:00+03:00
2026-03-01T11:58:00+03:00
спорт
легкая атлетика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077628597_0:0:3340:1879_1920x0_80_0_0_8a383c688b9fda847a4735a752c1419c.jpg
https://ria.ru/20260301/zelichenok-2077627506.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077628597_503:0:3234:2048_1920x0_80_0_0_db8e63df44089002f4e458244d3a88bc.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, легкая атлетика
Прыгун в длину Ожгибесов выиграл ЧР по легкой атлетике в помещении
Прыгун в длину Ожгибесов выиграл чемпионат России по легкой атлетике в помещении
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Прыгун в длину Юрий Ожгибесов стал победителем чемпионата России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Южно-Сахалинске.
Ожгибесов первенствовал с результатом 7,87 метра. Вторым стал Артемий Коленченко (7,71), третьим - Данил Чечела (7,65).
семиборье: 1. Степан Кекин (6155 очков), 2. Андрей Родиков (5856), 3. Сергей Сурков (5759);
бег, 800 м: 1. Дмитрий Пасечник (1.47,03), 2. Александр Коврижных (1.47,76), 3. Лев Кочнев (1.47,91);
бег, 60 м с барьерами: 1. Артем Макаренко (7,52), 2. Семён Манаков (7,71), 3. Даниил Шубин (7,73);
бег, 800 м: 1. Екатерина Реньжина (2.03,18), 2. Анна Красильникова (2.03,81), 3. Анастасия Мадышева (2.04,23);
бег, 60 м с барьерами: 1. Валерия Леострина (8,11), 2. Вероника Ратиева (8,14), 3. Виктория Погребняк (8,16).
Чемпионат России в помещении завершится 3 марта.