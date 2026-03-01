Рейтинг@Mail.ru
Прыгун в длину Ожгибесов выиграл ЧР по легкой атлетике в помещении - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
11:58 01.03.2026
Прыгун в длину Ожгибесов выиграл ЧР по легкой атлетике в помещении
Прыгун в длину Ожгибесов выиграл ЧР по легкой атлетике в помещении
Прыгун в длину Юрий Ожгибесов стал победителем чемпионата России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Южно-Сахалинске. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026
спорт, легкая атлетика
Спорт, Легкая атлетика
Прыгун в длину Ожгибесов выиграл ЧР по легкой атлетике в помещении

Прыгун в длину Ожгибесов выиграл чемпионат России по легкой атлетике в помещении

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Прыгун в длину Юрий Ожгибесов стал победителем чемпионата России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Южно-Сахалинске.
Ожгибесов первенствовал с результатом 7,87 метра. Вторым стал Артемий Коленченко (7,71), третьим - Данил Чечела (7,65).
Другие результаты:
мужчины
семиборье: 1. Степан Кекин (6155 очков), 2. Андрей Родиков (5856), 3. Сергей Сурков (5759);
бег, 800 м: 1. Дмитрий Пасечник (1.47,03), 2. Александр Коврижных (1.47,76), 3. Лев Кочнев (1.47,91);
бег, 60 м с барьерами: 1. Артем Макаренко (7,52), 2. Семён Манаков (7,71), 3. Даниил Шубин (7,73);
женщины
бег, 800 м: 1. Екатерина Реньжина (2.03,18), 2. Анна Красильникова (2.03,81), 3. Анастасия Мадышева (2.04,23);
бег, 60 м с барьерами: 1. Валерия Леострина (8,11), 2. Вероника Ратиева (8,14), 3. Виктория Погребняк (8,16).
Чемпионат России в помещении завершится 3 марта.
Вадим Зеличенок - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Умер бывший тренер сборных СССР и России по легкой атлетике Зеличенок
Вчера, 11:52
 
СпортЛегкая атлетика
 
