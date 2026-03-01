https://ria.ru/20260301/otvet-2077577739.html
Иран пообещал не оставить без ответа гибель верховного лидера
Иран пообещал не оставить без ответа гибель верховного лидера - РИА Новости, 01.03.2026
Иран пообещал не оставить без ответа гибель верховного лидера
Гибель верховного лидера Ирана не останется без ответа, говорится в заявлении офиса президента исламской республики. РИА Новости, 01.03.2026
иран
сша
израиль
Иран пообещал не оставить без ответа гибель верховного лидера
Офис президента Ирана пообещал не оставить без ответа гибель Али Хаменеи