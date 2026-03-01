Рейтинг@Mail.ru
В Дубае начали снижать цены на продление номеров - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 01.03.2026 (обновлено: 15:02 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/oteli-2077665198.html
В Дубае начали снижать цены на продление номеров
В Дубае начали снижать цены на продление номеров - РИА Новости, 01.03.2026
В Дубае начали снижать цены на продление номеров
Некоторые отели в Дубае на фоне задержек рейсов из-за закрытого воздушного пространства пошли навстречу туристам и начали снижать цены на продление номеров на... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T12:58:00+03:00
2026-03-01T15:02:00+03:00
дубай
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074901893_0:160:3101:1904_1920x0_80_0_0_2867936a79ad4830d03119a0b0c8fd15.jpg
https://ria.ru/20260228/oae-2077406942.html
дубай
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074901893_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_7c072baa38886a94626e3c44b2ac8a75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дубай, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Дубае начали снижать цены на продление номеров

РИА Новости: отели в Дубае начали снижать цены на продление номеров на 20-30%

© AP Photo / Kamran JebreiliТуристы на прогулочных яхтах в Дубае
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 1 мар – РИА Новости. Некоторые отели в Дубае на фоне задержек рейсов из-за закрытого воздушного пространства пошли навстречу туристам и начали снижать цены на продление номеров на 20-30%, рассказал РИА Новости турист из Новосибирска Игорь.
"Отели начали снижать цены на продление номеров на 20-30%. Начали снижать с сегодняшнего дня, как дальше будет, непонятно", - рассказал собеседник агентства, проживающий в отеле в районе Dubai Marina.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В частности, в его отеле сообщили, что снижение цен на продление номеров произошло по инициативе самого отеля, в то же время по социальным сетям обсуждают сообщения о том, что якобы правительство Дубая может оплатить дополнительные дни пребывания туристов.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В ОАЭ могут находиться около 50 тысяч российских туристов, сообщили в АТОР
28 февраля, 13:33
 
ДубайСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала