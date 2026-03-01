В Дубае начали снижать цены на продление номеров

НОВОСИБИРСК, 1 мар – РИА Новости. Некоторые отели в Дубае на фоне задержек рейсов из-за закрытого воздушного пространства пошли навстречу туристам и начали снижать цены на продление номеров на 20-30%, рассказал РИА Новости турист из Новосибирска Игорь.
"Отели начали снижать цены на продление номеров на 20-30%. Начали снижать с сегодняшнего дня, как дальше будет, непонятно", - рассказал собеседник агентства, проживающий в отеле в районе Dubai Marina.
В частности, в его отеле сообщили, что снижение цен на продление номеров произошло по инициативе самого отеля, в то же время по социальным сетям обсуждают сообщения о том, что якобы правительство Дубая может оплатить дополнительные дни пребывания туристов.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.