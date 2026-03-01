Российский повар рассказал о попаданиях осколков ракет в дома в Дубае

МАХАЧКАЛА, 1 мар - РИА Новости. Осколки от сбитых ракет в небе над Дубаем периодически попадают в жилые дома, рассказал РИА Новости находящийся в эти дни в ОАЭ повар из Дагестана Абдулвагаб Капланов.