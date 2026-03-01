Рейтинг@Mail.ru
Небензя рассказал, на что направлены военные действия против Ирана
06:59 01.03.2026
Небензя рассказал, на что направлены военные действия против Ирана
Военные действия против Ирана неприкрыто направлены на устранение неудобного Западу государства, заявил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН... РИА Новости, 01.03.2026
в мире, иран, россия, вашингтон (штат), василий небензя, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, Вашингтон (штат), Василий Небензя, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Небензя рассказал, на что направлены военные действия против Ирана

Василий Небензя
Василий Небензя. Архивное фото
ООН ,1 мар - РИА Новости. Военные действия против Ирана неприкрыто направлены на устранение неудобного Западу государства, заявил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Предпринятые Вашингтоном и Западным Иерусалимом действия представляют собой ни что иное как очередной неспровоцированный акт вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-член ООН, в нарушение устава организации и основополагающих принципов международного права. Они неприкрыто направлены на дальнейшее вмешательство во внутренние дела Ирана и уничтожение неудобного Западу государства", - сказал Небензя.
Заголовок открываемого материала