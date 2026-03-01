Небензя рассказал, на что направлены военные действия против Ирана

"Предпринятые Вашингтоном и Западным Иерусалимом действия представляют собой ни что иное как очередной неспровоцированный акт вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-член ООН, в нарушение устава организации и основополагающих принципов международного права. Они неприкрыто направлены на дальнейшее вмешательство во внутренние дела Ирана и уничтожение неудобного Западу государства", - сказал Небензя.