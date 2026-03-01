В РФС анонсировали улучшение работы VAR в вопросах офсайдов с нового сезона

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Улучшение работы оборудования для фиксации офсайдных линий на футбольных соревнованиях в России с помощью системы видеоассистента рефери (VAR) будет улучшено начиная с сезона-2026/27, заявил председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев, комментарий которого предоставлен РИА Новости пресс-службой организации.
Накануне президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о проблемах в работе футбольных судей на матчах чемпионата России. В их числе функционер назвал частое использование системы VAR, сложности с системой определения офсайдов, а также спорные решения арбитров. В воскресенье в компании Rigour Tech, поставщике оборудования для офсайдных линий, заявили, что выступают за увеличение числа камер для VAR на матчах РПЛ.
«
"Исходя из моего общения с клубами и болельщиками, доверия нет не к линиям, а к ракурсам ТВ‑картинки. Зрителю нужен хороший ракурс, чтобы проверить самому построенную линию и доверять решению. Если базовая ТВ‑картинка неинформативна, камера установлена под значительным углом, согласиться с итоговым решением всегда тяжело. Важно понимать, что к теме системного решения мы пришли не сейчас: такие подходы начали формироваться еще два года назад. С начала следующего сезона этот план начнет реализовываться: новые камеры появятся на матчах и заметно улучшат и качество работы VAR, и наглядность эпизодов для зрителей", - сказал Каманцев.
"Этот вопрос (наглядности показа при определении офсайда) уже был исследован со всех сторон после матча "Спартак" - "Зенит" и спорной ситуации с потенциальным офсайдом Кристофера Мартинса. На новый коммерческий цикл, который начнется с нового сезона, РФС уже подготовил изменения в технические регламенты и требования по дополнительным статическим камерам", - добавил он.
В пятницу в матче "Зенит" - "Балтика" был отменен гол капитана гостей Кевина Андраде из-за офсайда у нападающего калининградцев Брайана Хиля. Мяч не был засчитан после использования VAR. Также после просмотра повтора в субботу отменили гол нападающего тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбы в ворота "Оренбурга" (0:2).