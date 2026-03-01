Рейтинг@Mail.ru
В Дубае рассказали об обстановке в городе - РИА Новости, 01.03.2026
23:51 01.03.2026
В Дубае рассказали об обстановке в городе
В Дубае рассказали об обстановке в городе
Обстановка в Дубае спокойная, многие люди ведут обычную жизнь, несмотря на напряжённую ситуацию вокруг Ирана, сообщила РИА Новости аргентинка Марсела.
2026-03-01T23:51:00+03:00
2026-03-01T23:51:00+03:00
2026
В Дубае рассказали об обстановке в городе

РИА Новости: в Дубае жители пытаются вести обычную жизнь, несмотря на обстрелы

Вид на самый большой небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае
Вид на самый большой небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае
Вид на самый большой небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мар - РИА Новости. Обстановка в Дубае спокойная, многие люди ведут обычную жизнь, несмотря на напряжённую ситуацию вокруг Ирана, сообщила РИА Новости аргентинка Марсела.
Она живёт поблизости от небоскреба Бурдж-Халифа. Ее муж должен был прилететь из командировки в субботу поздно вечером, но воздушное пространство закрыли.
Небоскребы в районе Marina в Дубае - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Дубае отдыхающие вышли на вечерний променад после работы ПВО
Вчера, 19:53
Она рассказала, что первые звуки взрывов услышала вечером, как раз во время ифтара, когда мусульмане выходят из поста, которого придерживались в светлое время суток. В это время люди вместе собираются за столом.
"Я слышала несколько взрывов. Я далеко от зоны порта, где чаще слышны взрывы. Все взрывы, что мы слышим, — это перехваты в воздухе. То, что падает, похоже на двигатель, цилиндр, турбину, что-то вроде этого. Обломки падают очень близко к аэропорту, к порту, очень близко к торговым центрам, на улице, вызывая пожар. Эти места эвакуируют", - рассказала Марсела.
Несмотря на это, по словам собеседницы агентства, многие люди ведут вполне обычную жизнь. "Правда в том, что есть люди, которые живут совершенно нормальной жизнью: люди на пляже, люди на пробежках, супермаркеты в некоторых местах работают в обычном режиме. Но есть и другие места, где не хватает еды и бутилированной воды, водопроводная вода здесь непригодна для питья", - сказала Марсела.
В качестве меры предосторожности, частный сектор запросил удаленную работу на понедельник и вторник, в школах в эти дни не будет занятий.
Обстановка в аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Туристы в Дубае будут питаться за свой счет при задержке рейсов
Вчера, 16:39
По ее словам, власти ОАЭ не делают вид, что ничего не происходит, но и жизнь не стоит на месте. Коммуникация со стороны властей очень четкая и спокойная, все направлено на защиту населения, как граждан ОАЭ, так и иностранцев. Распространяются номера телефонов экстренных служб, каждые два-три часа на официальных каналах появляются сообщения, описывающие все: количество ракет, дронов, количество пострадавших. "Все кажется очень прозрачным", - отметила Марсела.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Пляж в районе Дубай Марина в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Российский турист рассказал об обстановке на пляже в районе "Дубай Марина"
Вчера, 14:35
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
