В Дубае рассказали об обстановке в городе

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мар - РИА Новости. Обстановка в Дубае спокойная, многие люди ведут обычную жизнь, несмотря на напряжённую ситуацию вокруг Ирана, сообщила РИА Новости аргентинка Марсела.

Она живёт поблизости от небоскреба Бурдж-Халифа. Ее муж должен был прилететь из командировки в субботу поздно вечером, но воздушное пространство закрыли.

Она рассказала, что первые звуки взрывов услышала вечером, как раз во время ифтара, когда мусульмане выходят из поста, которого придерживались в светлое время суток. В это время люди вместе собираются за столом.

"Я слышала несколько взрывов. Я далеко от зоны порта, где чаще слышны взрывы. Все взрывы, что мы слышим, — это перехваты в воздухе. То, что падает, похоже на двигатель, цилиндр, турбину, что-то вроде этого. Обломки падают очень близко к аэропорту, к порту, очень близко к торговым центрам, на улице, вызывая пожар. Эти места эвакуируют", - рассказала Марсела.

Несмотря на это, по словам собеседницы агентства, многие люди ведут вполне обычную жизнь. "Правда в том, что есть люди, которые живут совершенно нормальной жизнью: люди на пляже, люди на пробежках, супермаркеты в некоторых местах работают в обычном режиме. Но есть и другие места, где не хватает еды и бутилированной воды, водопроводная вода здесь непригодна для питья", - сказала Марсела.

В качестве меры предосторожности, частный сектор запросил удаленную работу на понедельник и вторник, в школах в эти дни не будет занятий.

По ее словам, власти ОАЭ не делают вид, что ничего не происходит, но и жизнь не стоит на месте. Коммуникация со стороны властей очень четкая и спокойная, все направлено на защиту населения, как граждан ОАЭ, так и иностранцев. Распространяются номера телефонов экстренных служб, каждые два-три часа на официальных каналах появляются сообщения, описывающие все: количество ракет, дронов, количество пострадавших. "Все кажется очень прозрачным", - отметила Марсела.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана