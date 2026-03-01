Рейтинг@Mail.ru
Обстановка у аэропорта Хамада в Дохе остается спокойной - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/obstanovka-2077700600.html
Обстановка у аэропорта Хамада в Дохе остается спокойной
Обстановка у аэропорта Хамада в Дохе остается спокойной - РИА Новости, 01.03.2026
Обстановка у аэропорта Хамада в Дохе остается спокойной
Обстановка около международного аэропорта Хамада в столице Катара Дохе остается спокойной, никаких признаков падения обломков выпущенных из Ирана ракет не... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T17:43:00+03:00
2026-03-01T17:43:00+03:00
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
доха
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077615576_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8053f22eefeffe4792f6e2951cb330a3.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
доха
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077615576_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_e0150c4b326ab6bbbd48d7c37b483b84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, военная операция сша и израиля против ирана, доха, сша, израиль
В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана, Доха, США, Израиль
Обстановка у аэропорта Хамада в Дохе остается спокойной

Обстановка в районе аэропорта Хамада в Дохе спокойная, признаков пожаров нет

© REUTERS / Mohammed SalemДым на месте иранского удара в Дохе, Катар
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 1 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Обстановка около международного аэропорта Хамада в столице Катара Дохе остается спокойной, никаких признаков падения обломков выпущенных из Ирана ракет не видно, передает корреспондент РИА Новости.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Как удалось заметить РИА Новости по дороге в аэропорт, никаких признаков задымлений, клубов дыма от пожаров в результате падения обломков ракет ни над самим зданием аэропорта, ни в районе складских помещений, ни на взлетно-посадочных полосах, ни на парковках нет.
По дороге в аэропорт едут машины, в том числе такси. В самой воздушной гавани работает электронный въезд на парковку.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Вчера, 08:00
 
В миреВоенная операция США и Израиля против ИранаДохаСШАИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала