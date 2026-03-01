Обстановка у аэропорта Хамада в Дохе остается спокойной

Как удалось заметить РИА Новости по дороге в аэропорт, никаких признаков задымлений, клубов дыма от пожаров в результате падения обломков ракет ни над самим зданием аэропорта, ни в районе складских помещений, ни на взлетно-посадочных полосах, ни на парковках нет.