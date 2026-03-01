https://ria.ru/20260301/obstanovka-2077700600.html
Обстановка у аэропорта Хамада в Дохе остается спокойной
Обстановка у аэропорта Хамада в Дохе остается спокойной - РИА Новости, 01.03.2026
Обстановка у аэропорта Хамада в Дохе остается спокойной
Обстановка около международного аэропорта Хамада в столице Катара Дохе остается спокойной, никаких признаков падения обломков выпущенных из Ирана ракет не... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T17:43:00+03:00
2026-03-01T17:43:00+03:00
2026-03-01T17:43:00+03:00
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
доха
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077615576_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8053f22eefeffe4792f6e2951cb330a3.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077588266.html
доха
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077615576_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_e0150c4b326ab6bbbd48d7c37b483b84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, военная операция сша и израиля против ирана, доха, сша, израиль
В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана, Доха, США, Израиль
Обстановка у аэропорта Хамада в Дохе остается спокойной
Обстановка в районе аэропорта Хамада в Дохе спокойная, признаков пожаров нет
ДОХА, 1 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Обстановка около международного аэропорта Хамада в столице Катара Дохе остается спокойной, никаких признаков падения обломков выпущенных из Ирана ракет не видно, передает корреспондент РИА Новости.
Как удалось заметить РИА Новости по дороге в аэропорт, никаких признаков задымлений, клубов дыма от пожаров в результате падения обломков ракет ни над самим зданием аэропорта, ни в районе складских помещений, ни на взлетно-посадочных полосах, ни на парковках нет.
По дороге в аэропорт едут машины, в том числе такси. В самой воздушной гавани работает электронный въезд на парковку.