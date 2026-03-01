Очевидец рассказал об обстановке в центре Дубая после ударов

ДУБАЙ, 1 мар - РИА Новости. Обстановка в центральной части Дубая нормализовалась после ударов по городу, рассказал РИА Новости очевидец.

"По районам сейчас вроде бы тихо... В даунтаун затихло", - сказал собеседник агентства.