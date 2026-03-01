Рейтинг@Mail.ru
Израиль намерен усилить удары по Ирану, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 01.03.2026 (обновлено: 18:42 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/netanyakhu-2077710201.html
Израиль намерен усилить удары по Ирану, заявил Нетаньяху
Израиль намерен усилить удары по Ирану, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 01.03.2026
Израиль намерен усилить удары по Ирану, заявил Нетаньяху
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал усилить удары по Ирану в ближайшие дни и распорядился продолжать военную кампанию. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T18:33:00+03:00
2026-03-01T18:42:00+03:00
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
моссад
биньямин нетаньяху
израиль
тель-авив
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051315605_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_2f1cf1232bae01a2906f9cea13dd943a.jpg
https://ria.ru/20260301/ssha-2077710076.html
израиль
тель-авив
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051315605_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_d1bc197d60c1393cda855fcd92526e88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, военная операция сша и израиля против ирана, моссад, биньямин нетаньяху, израиль, тель-авив, иран
В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана, Моссад, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Тель-Авив, Иран
Израиль намерен усилить удары по Ирану, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: Израиль намерен усилить удары по Ирану в ближайшие дни

© AP Photo / Nathan HowardПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Nathan Howard
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал усилить удары по Ирану в ближайшие дни и распорядился продолжать военную кампанию.
Премьер записал видеообращение с крыши комплекса министерства обороны в Тель-Авиве, отметив, что недавно завершил встречу с министром обороны, начальником генерального штаба армии Израиля и главой разведки "Моссад".
"Я дал указания по продолжению кампании. Вчера мы убили... Хаменеи. Вместе с ним мы уничтожили десятки высокопоставленных чиновников репрессивного режима. Сейчас наши силы наносят удары по сердцу Тегерана с возрастающей силой, и в ближайшие дни эта сила будет только усиливаться", - заявил премьер еврейского государства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Лавров и Ван И осудили удары США по Ирану
Вчера, 18:30
 
В миреВоенная операция США и Израиля против ИранаМоссадБиньямин НетаньяхуИзраильТель-АвивИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала