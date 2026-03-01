https://ria.ru/20260301/netanyakhu-2077710201.html
Израиль намерен усилить удары по Ирану, заявил Нетаньяху
Израиль намерен усилить удары по Ирану, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 01.03.2026
Израиль намерен усилить удары по Ирану, заявил Нетаньяху
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал усилить удары по Ирану в ближайшие дни и распорядился продолжать военную кампанию. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T18:33:00+03:00
2026-03-01T18:33:00+03:00
2026-03-01T18:42:00+03:00
2026
Израиль намерен усилить удары по Ирану, заявил Нетаньяху
Нетаньяху: Израиль намерен усилить удары по Ирану в ближайшие дни