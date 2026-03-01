Рейтинг@Mail.ru
Непряева стала пятой в скиатлоне на этапе Кубка мира
Лыжные гонки
 
01.03.2026
Непряева стала пятой в скиатлоне на этапе Кубка мира
Непряева стала пятой в скиатлоне на этапе Кубка мира
Россиянка Дарья Непряева финишировала пятой в скиатлоне на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который завершился в шведском Фалуне. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Непряева стала пятой в скиатлоне на этапе Кубка мира

Российская лыжница Непряева стала пятой в скиатлоне на этапе Кубка мира в Фалуне

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россиянка Дарья Непряева финишировала пятой в скиатлоне на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который завершился в шведском Фалуне.
Победительницей стала норвежка Хейди Венг, которая преодолела дистанцию 20 км за 54 минуты 42,8 секунды. Второе место заняла американка Джессика Диггинс (отставание - 0,1 секунды), третье - олимпийская чемпионка в этой дисциплине шведка Фрида Карлссон (+0,9). Непряева отстала от победительницы на 15,3 секунды.
Лыжные гонки
 
