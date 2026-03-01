Непряева стала пятой в скиатлоне на этапе Кубка мира

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россиянка Дарья Непряева финишировала пятой в скиатлоне на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который завершился в шведском Фалуне.
Победительницей стала норвежка Хейди Венг, которая преодолела дистанцию 20 км за 54 минуты 42,8 секунды. Второе место заняла американка Джессика Диггинс (отставание - 0,1 секунды), третье - олимпийская чемпионка в этой дисциплине шведка Фрида Карлссон (+0,9). Непряева отстала от победительницы на 15,3 секунды.
Ранее в воскресенье российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в мужском скиатлоне.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Коростелев, Никита Денисов и Непряева.