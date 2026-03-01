Небензя: Британия пренебрегла требованием России

ООН, 1 мар — РИА Новости. Председательствующая в СБ ООН Великобритания "грубейшим образом" пренебрегла запросом России и КНР о приглашении в качестве докладчика на заседание Совета по Ирану профессора Джеффри Сакса, сообщил постпред Российской Федерации в ООН Василий Небензя.

По словам постпреда России при ООН, британские коллеги при любой удобной возможности твердят о важности привлечения к заседаниям совета представителей гражданского общества, но, видимо, это не относится к тем случаям, когда всемирно признанные ученые могут предать огласке нелицеприятную для западных правительств правду.