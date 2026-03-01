Рейтинг@Mail.ru
06:44 01.03.2026 (обновлено: 10:30 01.03.2026)
Небензя: Британия пренебрегла требованием России
Небензя: Британия пренебрегла требованием России
В мире, Россия, Китай, Великобритания, Василий Небензя, Антониу Гутерреш, ООН, Колумбийский университет
Небензя: Британия пренебрегла запросом России и Китая о приглашении Сакса

ООН, 1 мар — РИА Новости. Председательствующая в СБ ООН Великобритания "грубейшим образом" пренебрегла запросом России и КНР о приглашении в качестве докладчика на заседание Совета по Ирану профессора Джеффри Сакса, сообщил постпред Российской Федерации в ООН Василий Небензя.
Сакс, как передает корреспондент РИА Новости, присутствует в зале заседаний Совбеза ООН.
"Председательство также грубейшим образом пренебрегло запросом России и Китая о приглашении в качестве докладчика на сегодняшнее заседание профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса", — сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
По словам постпреда России при ООН, британские коллеги при любой удобной возможности твердят о важности привлечения к заседаниям совета представителей гражданского общества, но, видимо, это не относится к тем случаям, когда всемирно признанные ученые могут предать огласке нелицеприятную для западных правительств правду.
Докладчиком на заседании выступил генсек ООН Антониу Гутерреш.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Иран вновь получает нож в спину, заявил Небензя
