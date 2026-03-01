Рейтинг@Mail.ru
Небензя назвал операцию против Ирана предательством дипломатии - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:39 01.03.2026 (обновлено: 00:48 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/nebenzya-2077557264.html
Небензя назвал операцию против Ирана предательством дипломатии
Небензя назвал операцию против Ирана предательством дипломатии - РИА Новости, 01.03.2026
Небензя назвал операцию против Ирана предательством дипломатии
США и Израиль применили силу против Ирана в разгар переговоров по иранской ядерной программе, заявил постпред России в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T00:39:00+03:00
2026-03-01T00:48:00+03:00
иран
в мире
израиль
василий небензя
оон
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896936451_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6db83b80340aca4c05e1e34e078e0541.jpg
https://ria.ru/20260301/nebenzya-2077557264.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896936451_225:0:1857:1224_1920x0_80_0_0_4ddaa4103c57017cd9c7513403e56ae3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, в мире, израиль, василий небензя, оон, сша, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, В мире, Израиль, Василий Небензя, ООН, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Небензя назвал операцию против Ирана предательством дипломатии

Небензя назвал военную операцию против Ирана предательством дипломатии

© РИА Новости / Александр Щербак/POOLПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Александр Щербак/POOL
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 1 мар - РИА Новости. США и Израиль применили силу против Ирана в разгар переговоров по иранской ядерной программе, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.
"Военная операция США и Израиля стала настоящим предательством дипломатии. Эти страны вновь применяют военную силу против Ирана в самый разгар переговоров, ровно так же, как это произошло в июне 2025 года", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Небензя назвал операцию против Ирана предательством дипломатии
00:39
 
ИранВ миреИзраильВасилий НебензяООНСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала