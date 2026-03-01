https://ria.ru/20260301/nebenzya-2077557264.html
Небензя назвал операцию против Ирана предательством дипломатии
Небензя назвал операцию против Ирана предательством дипломатии - РИА Новости, 01.03.2026
Небензя назвал операцию против Ирана предательством дипломатии
США и Израиль применили силу против Ирана в разгар переговоров по иранской ядерной программе, заявил постпред России в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.03.2026
Небензя назвал операцию против Ирана предательством дипломатии
Небензя назвал военную операцию против Ирана предательством дипломатии