00:36 01.03.2026 (обновлено: 00:58 01.03.2026)
Небензя назвал операцию против Ирана безответственным шагом
Небензя назвал операцию против Ирана безответственным шагом
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал военную операцию США и Израиля против Ирана безответственным шагом. РИА Новости, 01.03.2026
иран, в мире, израиль, россия, василий небензя, оон
Иран, В мире, Израиль, Россия, Василий Небензя, ООН
Небензя назвал операцию против Ирана безответственным шагом

Небензя: назвал операцию США и Израиля против Ирана безответственным шагом

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
ООН, 1 мар - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал военную операцию США и Израиля против Ирана безответственным шагом.
"Безответственный шаг Соединенных Штатов и Израиля, как мы и предупреждали раньше, уже привел к резкой эскалации ситуации во всем регионе", - заявил Небензя во время заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Трамп заявил о гибели верховного лидера Ирана Хаменеи
ИранВ миреИзраильРоссияВасилий НебензяООН
 
 
Заголовок открываемого материала