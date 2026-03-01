https://ria.ru/20260301/nebenzya-2077556584.html
Небензя назвал операцию против Ирана безответственным шагом
Небензя назвал операцию против Ирана безответственным шагом - РИА Новости, 01.03.2026
Небензя назвал операцию против Ирана безответственным шагом
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал военную операцию США и Израиля против Ирана безответственным шагом. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T00:36:00+03:00
2026-03-01T00:36:00+03:00
2026-03-01T00:58:00+03:00
иран
в мире
израиль
россия
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7649a463429fa65e7e108a037fcd6b.jpg
https://ria.ru/20260301/tramp-2077559122.html
иран
израиль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_5045eb818eaf28f4df7977072027cb87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, в мире, израиль, россия, василий небензя, оон
Иран, В мире, Израиль, Россия, Василий Небензя, ООН
Небензя назвал операцию против Ирана безответственным шагом
Небензя: назвал операцию США и Израиля против Ирана безответственным шагом