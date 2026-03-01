"Моспитомец" поможет желающим взять кошку из приюта в Москве

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Желающие взять кошку из городского приюта в Москве могут воспользоваться онлайн-сервисом "Моспитомец", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Желающим взять кошку из приюта поможет "Моспитомец". Для этого достаточно в сервисе задать необходимые параметры - возраст, пол, окрас - и выбрать подходящий вариант", - говорится в сообщении.

Сервис объединяет более тысячи анкет животных из 13 приютов с фотографиями и описаниями. Пользователи могут выбрать питомца по возрасту, полу и окрасу, записаться на визит и оставить контактные данные - сотрудники приюта согласуют дату встречи.

Кроме того, в прошлом году 764 кошки из столичных приютов обрели хозяев, значительная часть благодаря "Моспитомцу". В приютах кошек чипируют, проводят медицинский осмотр, вакцинацию и лечение, стерилизуют и адаптируют к домашней жизни. Так, кот Атрей, привезённый с улицы и перенёсший опасное заболевание, благодаря "Моспитомцу" нашёл новый дом и хозяина.

Сервис также поддерживает владельцев на протяжении всей жизни питомца: в нём можно найти рекомендации по уходу, адаптации и гигиене животных.