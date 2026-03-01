Рейтинг@Mail.ru
В Мосгордуме рассказали о переносе сроков оплаты за ЖКУ - РИА Новости, 01.03.2026
03:40 01.03.2026 (обновлено: 09:42 01.03.2026)
В Мосгордуме рассказали о переносе сроков оплаты за ЖКУ
В Мосгордуме рассказали о переносе сроков оплаты за ЖКУ - РИА Новости, 01.03.2026
В Мосгордуме рассказали о переносе сроков оплаты за ЖКУ
Москвичи уже с марта могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги на пять дней позже привычного - до 15-го числа месяца, рассказал РИА Новости заместитель... РИА Новости, 01.03.2026
жкх, степан орлов, московская городская дума, тсж
ЖКХ, Степан Орлов, Московская городская дума, ТСЖ
В Мосгордуме рассказали о переносе сроков оплаты за ЖКУ

Москвичи с марта смогут оплачивать услуги ЖКУ на пять дней позже

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Москвичи уже с марта могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги на пять дней позже привычного - до 15-го числа месяца, рассказал РИА Новости заместитель председателя Мосгордумы, председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.
"Федеральным законом с 1 марта 2026 года вводится единый срок внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги – до 15 числа месяца, следующего за истекшим месяцем", - рассказал Орлов.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Госдуме рассказали, как изменится контроль за концессионерами в ЖКХ
28 февраля, 16:09
Зампредседателя Мосгордумы напомнил, что ранее крайней датой оплаты было 10-е число месяца.
"При этом исключается возможность установления иного срока внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива", - уточнил он.
Орлов отметил, что в связи с тем, что изменилось Федеральное законодательство, были внесены изменения в главный жилищный закон столицы - "Основы жилищной политики города Москвы".
"Вопрос не только в приведении в соответствие с Федеральным законодательством, а в том, что эта норма очень важна. Моим коллегам неоднократно поступали обращения, связанные с тем, что жителям неудобно вносить оплату 10 числа: кто-то еще не получил зарплату, кому-то не пришел аванс, поэтому было принято решение дать лишние пять дней всем москвичам для того, чтобы оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Пять дней – это тоже важно, поскольку в житейских вопросах каждый день может сыграть решающую роль. Тем более мы убираем возможность различных толкований, потому что сейчас была возможность управляющей компании либо правлению ЖСК, правлению ТСЖ устанавливать какие-то иные сроки – меньше или больше", - добавил он.
Депутат подчеркнул, что данное решение по введению единого срока внесения оплаты за ЖКУ - в интересах москвичей, которое было поддержано всеми фракциями. В данном случае решение было единогласным.
Квитанция по оплате ЖКХ - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Долги за услуги ЖКХ могут начать взыскивать онлайн, рассказали в Госдуме
20 февраля, 02:18
 
