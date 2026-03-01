В Мосгордуме рассказали о переносе сроков оплаты за ЖКУ

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Москвичи уже с марта могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги на пять дней позже привычного - до 15-го числа месяца, рассказал РИА Новости заместитель председателя Мосгордумы, председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

"Федеральным законом с 1 марта 2026 года вводится единый срок внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги – до 15 числа месяца, следующего за истекшим месяцем", - рассказал Орлов

Зампредседателя Мосгордумы напомнил, что ранее крайней датой оплаты было 10-е число месяца.

"При этом исключается возможность установления иного срока внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива", - уточнил он.

Орлов отметил, что в связи с тем, что изменилось Федеральное законодательство, были внесены изменения в главный жилищный закон столицы - "Основы жилищной политики города Москвы".

"Вопрос не только в приведении в соответствие с Федеральным законодательством, а в том, что эта норма очень важна. Моим коллегам неоднократно поступали обращения, связанные с тем, что жителям неудобно вносить оплату 10 числа: кто-то еще не получил зарплату, кому-то не пришел аванс, поэтому было принято решение дать лишние пять дней всем москвичам для того, чтобы оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Пять дней – это тоже важно, поскольку в житейских вопросах каждый день может сыграть решающую роль. Тем более мы убираем возможность различных толкований, потому что сейчас была возможность управляющей компании либо правлению ЖСК, правлению ТСЖ устанавливать какие-то иные сроки – меньше или больше", - добавил он.