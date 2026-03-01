Рейтинг@Mail.ru
В Москве водителей призвали быть внимательными из-за тумана
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
19:33 01.03.2026 (обновлено: 14:39 04.03.2026)
В Москве водителей призвали быть внимательными из-за тумана
Автомобилистов в Москве призвали быть предельно внимательными из-за тумана, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 04.03.2026
Автомобильное движение во время снегопада в центре Москвы
Автомобильное движение во время снегопада в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Автомобилистов в Москве призвали быть предельно внимательными из-за тумана, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Просим автомобилистов быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 9.00 2 марта местами в столице ожидается туман с видимостью 100-500 метров.
Центр управления комплексом городского хозяйства Москвы
Глаза города. Как работают диспетчерские коммунальных служб Москвы
19 февраля, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПогода
 
 
