В Москве водителей призвали быть внимательными из-за тумана
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Автомобилистов в Москве призвали быть предельно внимательными из-за тумана, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Просим автомобилистов быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 9.00 2 марта местами в столице ожидается туман с видимостью 100-500 метров.