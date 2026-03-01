В Москве водителей призвали быть внимательными из-за тумана

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Автомобилистов в Москве призвали быть предельно внимательными из-за тумана, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 9.00 2 марта местами в столице ожидается туман с видимостью 100-500 метров.