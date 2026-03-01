Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 01.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 01.03.2026 (обновлено: 12:22 01.03.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 01.03.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки "Центр" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожив до 330 военных ВСУ, шесть боевых бронированных машин, девять... РИА Новости, 01.03.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергеевка
вооруженные силы украины
безопасность, россия, сергеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергеевка, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

ВСУ за сутки потеряли до 330 военных в зоне действий группировки "Центр"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожив до 330 военных ВСУ, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей и два артиллерийских орудия, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной, егерской, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады спецназначения "Азов"* и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Новопавловка, Белицкое, Золотой Колодезь, Сергеевка, Гришино Донецкой Народной Республики, Василевка и Ивановка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей и два артиллерийских орудия, уточнило ведомство.
* Признана террористической организацией, запрещена в РФ
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
