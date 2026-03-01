Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожив до 330 военных ВСУ, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей и два артиллерийских орудия, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной, егерской, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады спецназначения "Азов"* и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Новопавловка, Белицкое, Золотой Колодезь, Сергеевка, Гришино Донецкой Народной Республики, Василевка и Ивановка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей и два артиллерийских орудия, уточнило ведомство.
* Признана террористической организацией, запрещена в РФ
