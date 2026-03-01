Рейтинг@Mail.ru
Россияне смогут оформлять микрозаймы онлайн по биометрии - РИА Новости, 01.03.2026
06:36 01.03.2026
Россияне смогут оформлять микрозаймы онлайн по биометрии
Россияне смогут оформлять микрозаймы онлайн по биометрии - РИА Новости, 01.03.2026
Россияне смогут оформлять микрозаймы онлайн по биометрии
С 1 марта в России некоторые микрофинансовые организации (МФО) начнут подтверждать личность по биометрии при оформлении микрозаймов онлайн, соответствующие... РИА Новости, 01.03.2026
россия
россия
2026
Новости
россия
Россия
Россияне смогут оформлять микрозаймы онлайн по биометрии

Россияне с 1 марта смогут оформлять микрозаймы онлайн по биометрии

© iStock.com / VioletaStoimenovaДевушка оформляет микрозайм в банке
Девушка оформляет микрозайм в банке - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© iStock.com / VioletaStoimenova
Девушка оформляет микрозайм в банке . Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. С 1 марта в России некоторые микрофинансовые организации (МФО) начнут подтверждать личность по биометрии при оформлении микрозаймов онлайн, соответствующие нормы прописаны в федеральном законе.
В пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ) уточнили РИА Новости, что биометрия – наряду с подтверждением личности через "Госуслуги" – станет дополнительным инструментом защиты россиян от финансовых махинаций. Применение биометрических технологий полностью исключит возможность оформления микрозайма без ведома человека.
При этом большая часть онлайн-МФО - более 240 организаций - продолжит обслуживать клиентов в прежнем формате до конца адаптационного периода, то есть до 1 марта 2027 года. За это время отрасли предстоит подготовиться к внедрению сервиса подтверждения личности по биометрии, пояснили в ЦБТ.
На сегодняшний день подтвердить личность при оформлении микрозайма без очной регистрации данных могут порядка 50 миллионов россиян. Для этого им достаточно сделать селфи и записать голос в приложении "Госуслуги биометрия". Вся процедура занимает 2-3 минуты. После подтверждения поступивших в систему образцов пользователь сможет приступить к оформлению микрозайма на сайте МФО.
Россия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
