Застрявший в Дубае Медведев рассказал об обстановке после начала конфликта
Теннис
 
14:21 01.03.2026
Застрявший в Дубае Медведев рассказал об обстановке после начала конфликта
Застрявший в Дубае Медведев рассказал об обстановке после начала конфликта
Застрявший в Дубае Медведев рассказал об обстановке после начала конфликта

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что спокойно относится к задержке вылета из Дубая из-за закрытия воздушного пространства на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
В субботу Медведев из-за отказа от финального матча по причине травмы нидерландца Таллона Грикспора стал чемпионом турнира категории АТР 500 в Дубае. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что терминал международного аэропорта Дубая подвергся удару и идет эвакуация людей. Четыре человека пострадали из-за инцидента, сообщала пресс-служба правительства Дубая.
"Ситуация необычная. Получается, что закрыто воздушное пространство и никто не знает, когда мы сможем вылететь. Непонятно, надолго это или нет, просто ждем, что будет в ближайшие часы, дни. Они постепенно переносят закрытие аэропорта", - приводит комментарий Медведева Telegram-канал "Больше!".
"На корте я очень эмоциональный, но в жизни мне, возможно, помогло бы быть более эмоциональным в какие-то моменты. Для меня все нормально. Друзья и знакомые переживают, но от себя могу сказать, что все нормально", - добавил 30-летний теннисист.
В субботу генконсульство РФ в Дубае сообщало, что призывает граждан соблюдать разумные меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Критичный вариант": Васильев дал неутешительный прогноз по проведению ЧМ
Вчера, 13:57
 
