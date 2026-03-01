Застрявший в Дубае Медведев рассказал об обстановке после начала конфликта

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что спокойно относится к задержке вылета из Дубая из-за закрытия воздушного пространства на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

В субботу Медведев из-за отказа от финального матча по причине травмы нидерландца Таллона Грикспора стал чемпионом турнира категории АТР 500 в Дубае. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что терминал международного аэропорта Дубая подвергся удару и идет эвакуация людей. Четыре человека пострадали из-за инцидента, сообщала пресс-служба правительства Дубая.

« "Ситуация необычная. Получается, что закрыто воздушное пространство и никто не знает, когда мы сможем вылететь. Непонятно, надолго это или нет, просто ждем, что будет в ближайшие часы, дни. Они постепенно переносят закрытие аэропорта", - приводит комментарий Медведева Telegram-канал "Больше!".

"На корте я очень эмоциональный, но в жизни мне, возможно, помогло бы быть более эмоциональным в какие-то моменты. Для меня все нормально. Друзья и знакомые переживают, но от себя могу сказать, что все нормально", - добавил 30-летний теннисист.

В субботу генконсульство РФ в Дубае сообщало, что призывает граждан соблюдать разумные меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми.