В Тель-Авиве в результате ракетной атаки пострадали 20 человек
01:05 01.03.2026
В Тель-Авиве в результате ракетной атаки пострадали 20 человек
Около 20 человек пострадали в Тель-Авиве в результате ракетной атаки Ирана, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA). РИА Новости, 01.03.2026
В Тель-Авиве в результате ракетной атаки пострадали 20 человек

Перехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Около 20 человек пострадали в Тель-Авиве в результате ракетной атаки Ирана, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA).
"В настоящее время фельдшеры и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь женщине около 40 лет, без сознания, в тяжелом состоянии с травмами тела. Дополнительные бригады MDA оказывают медицинскую помощь и эвакуируют в больницу Ихилов 20 пострадавших", - сообщает служба.
Ранее служба скорой помощи Израиля заявляла, что один человек получил тяжелые ранения в результате ракетного удара Ирана по Тель-Авиву.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Заголовок открываемого материала