В Тель-Авиве в результате ракетной атаки пострадали 20 человек

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Около 20 человек пострадали в Тель-Авиве в результате ракетной атаки Ирана, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA).

"В настоящее время фельдшеры и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь женщине около 40 лет, без сознания, в тяжелом состоянии с травмами тела. Дополнительные бригады MDA оказывают медицинскую помощь и эвакуируют в больницу Ихилов 20 пострадавших", - сообщает служба.