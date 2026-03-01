https://ria.ru/20260301/mediki-2077560391.html
В Тель-Авиве в результате ракетной атаки пострадали 20 человек
В Тель-Авиве в результате ракетной атаки пострадали 20 человек - РИА Новости, 01.03.2026
В Тель-Авиве в результате ракетной атаки пострадали 20 человек
Около 20 человек пострадали в Тель-Авиве в результате ракетной атаки Ирана, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA).
2026-03-01T01:05:00+03:00
2026-03-01T01:05:00+03:00
2026-03-01T01:08:00+03:00
в мире
тель-авив
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
тель-авив
иран
израиль
в мире, тель-авив, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тель-Авив, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Тель-Авиве в результате ракетной атаки пострадали 20 человек
В Тель-Авиве в результате ракетной атаки Ирана пострадали около 20 человек