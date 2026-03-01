Рейтинг@Mail.ru
"МЮ" обыграл "Кристал Пэлас" и поднялся в топ-3 АПЛ
Футбол
 
19:11 01.03.2026 (обновлено: 19:32 01.03.2026)
"МЮ" обыграл "Кристал Пэлас" и поднялся в топ-3 АПЛ
"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Кристал Пэлас" в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Кристал Пэлас" в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.
Английская премьер-лига (АПЛ)
01 марта 2026 • начало в 17:00
Завершен
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Кристал Пэлас
57‎’‎ • Бруну Фернандеш (П)
65‎’‎ • Беньямин Шешко
(Бруну Фернандеш)
04‎’‎ • Максанс Лакруа
(Бреннан Джонсон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Манчестере завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Бруну Фернандеш (57-я минута, с пенальти) и Беньямин Шешко (65). У "Кристал Пэлас" отличился Максанс Лакруа (4), который на 56-й минуте получил красную карточку.
Команда Майкла Каррика продлила беспроигрышную серию до 11 матчей в чемпионате Англии. "Манчестер Юнайтед", набрав 51 очко, поднялся на третье место в турнирной таблице. "Кристал Пэлас" с 35 баллами располагается на 14-м месте.
В следующем матче "Манчестер Юнайтед" 4 марта сыграет в гостях с "Ньюкасл Юнайтед", днем позднее "Кристал Пэлас" на выезде встретится с "Тоттенхэмом".
Результаты других матчей дня:
