Клуб Панарина объявил об отставке главного тренера команды
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
20:46 01.03.2026 (обновлено: 21:20 01.03.2026)
Клуб Панарина объявил об отставке главного тренера команды
Клуб Панарина объявил об отставке главного тренера команды - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Клуб Панарина объявил об отставке главного тренера команды
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" в соцсети Х объявил об отставке главного тренера команды Джима Хиллера. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
хоккей
спорт
лос-анджелес кингз
андрей кузьменко
артемий панарин
оттава сенаторз
национальная хоккейная лига (нхл)
калгари флэймз
спорт, лос-анджелес кингз, андрей кузьменко, артемий панарин, оттава сенаторз, национальная хоккейная лига (нхл), калгари флэймз
Хоккей, Спорт, Лос-Анджелес Кингз, Андрей Кузьменко, Артемий Панарин, Оттава Сенаторз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Калгари Флэймз
Клуб Панарина объявил об отставке главного тренера команды

"Лос-Анджелес Кингз" объявил об отставке главного тренера команды Хиллера

Хоккеисты "Лос-Анджелес Кингз"
Хоккеисты Лос-Анджелес Кингз - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Фото : twitter
Хоккеисты "Лос-Анджелес Кингз". Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" в соцсети Х объявил об отставке главного тренера команды Джима Хиллера.
Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен член тренерского штаба Ди Джей Смит, который с 2019 по 2023 год возглавлял "Оттаву Сенаторз".
В составе "Кингз" выступают российские хоккеисты Андрей Кузьменко и Артемий Панарин. В последнем матче команда прервала серию из пяти поражений в НХЛ, обыграв "Калгари Флэймз" со счетом 2:0.
Хиллер начал работу в "Лос-Анджелесе" летом 2022 года, когда вошел в тренерский штаб под руководством Тодда Маклеллана. В мае 2024 года Хиллер перешел на должность главного тренера клуба.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Первые голы Овечкина после Олимпиады! Русский герой прервал жуткую серию
Вчера, 06:30
 
ХоккейСпортЛос-Анджелес КингзАндрей КузьменкоАртемий ПанаринОттава СенаторзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Калгари Флэймз
 
