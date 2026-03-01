https://ria.ru/20260301/los-andzheles-2077728660.html
Клуб Панарина объявил об отставке главного тренера команды
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" в соцсети Х объявил об отставке главного тренера команды Джима Хиллера. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
