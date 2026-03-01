https://ria.ru/20260301/ljudi-2077700931.html
Туристка рассказала, как провела ночь в бомбоубежище отеля в Дубае
Туристка рассказала, как провела ночь в бомбоубежище отеля в Дубае
Туристка рассказала, как провела ночь в бомбоубежище отеля в Дубае
Около 100 человек провели ночь с субботы на воскресенье в бомбоубежище отеля "Rove Dubai Marina 3*" в Дубае, туристов переселяют с верхних этажей гостиницы на...
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Около 100 человек провели ночь с субботы на воскресенье в бомбоубежище отеля "Rove Dubai Marina 3*" в Дубае, туристов переселяют с верхних этажей гостиницы на нижние, рассказала РИА Новости российская туристка Александра Марченко.
"Мы вчера услышали сильные взрывы. Живем на 16 этаже, стекла затряслись. Взрывов было около 10. Встали, собрали вещи, через пару минут телефоны начали громко подавать сигналы об эвакуации. Спустились вниз, там нас координировали, чтобы пройти в укрытие, отель предоставлял воду", - сказала Александра.
Она добавила, что их отель находится напротив нефтехранилища, куда произошло попадание, был слышен сильный взрыв, и сейчас до сих пор идет дым, слышны громкие хлопки.
"Отель пошел нам навстречу и переселил на нижний этаж. Слышала, что кто выезжает сегодня, им разрешили без доплат остаться в отеле на их типе питания", - сказала Марченко.
По словам туристки, их вылет завтра, 2 марта, авиакомпанией FlyDubai
, с ней никто не связывался по этому поводу, сообщений об отмене рейса она не получала.
США
и Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.