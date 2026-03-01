Рейтинг@Mail.ru
Туристка рассказала, как провела ночь в бомбоубежище отеля в Дубае - РИА Новости, 01.03.2026
14:23 01.03.2026 (обновлено: 17:43 01.03.2026)
Туристка рассказала, как провела ночь в бомбоубежище отеля в Дубае
Туристка рассказала, как провела ночь в бомбоубежище отеля в Дубае - РИА Новости, 01.03.2026
Туристка рассказала, как провела ночь в бомбоубежище отеля в Дубае
Около 100 человек провели ночь с субботы на воскресенье в бомбоубежище отеля "Rove Dubai Marina 3*" в Дубае, туристов переселяют с верхних этажей гостиницы на... РИА Новости, 01.03.2026
сша, иран, дубай, flydubai, военная операция сша и израиля против ирана
США, Иран, Дубай, Flydubai, Военная операция США и Израиля против Ирана

Туристка рассказала, как провела ночь в бомбоубежище отеля в Дубае

© REUTERS / Amr AlfikyДым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ
Дым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Amr Alfiky
Дым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Около 100 человек провели ночь с субботы на воскресенье в бомбоубежище отеля "Rove Dubai Marina 3*" в Дубае, туристов переселяют с верхних этажей гостиницы на нижние, рассказала РИА Новости российская туристка Александра Марченко.
"Мы вчера услышали сильные взрывы. Живем на 16 этаже, стекла затряслись. Взрывов было около 10. Встали, собрали вещи, через пару минут телефоны начали громко подавать сигналы об эвакуации. Спустились вниз, там нас координировали, чтобы пройти в укрытие, отель предоставлял воду", - сказала Александра.
Дым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Российская туристка рассказала об утренних взрывах в Дубае
Вчера, 09:11
Она добавила, что их отель находится напротив нефтехранилища, куда произошло попадание, был слышен сильный взрыв, и сейчас до сих пор идет дым, слышны громкие хлопки.
"Отель пошел нам навстречу и переселил на нижний этаж. Слышала, что кто выезжает сегодня, им разрешили без доплат остаться в отеле на их типе питания", - сказала Марченко.
По словам туристки, их вылет завтра, 2 марта, авиакомпанией FlyDubai, с ней никто не связывался по этому поводу, сообщений об отмене рейса она не получала.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Обстановка в аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Туристы в Дубае будут питаться за свой счет при задержке рейсов
Вчера, 16:39
 
СШАИранДубайFlydubaiВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
