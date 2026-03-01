На горячую линию ассоциации "Турпомощь" поступило более 2,5 тысячи звонков

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более 2,5 тысячи звонков поступило на телефон горячей линии ассоциации "Турпомощь", сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации.

Накануне ассоциация "Турпомощь" в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и временным изменением авиасообщения с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном Кувейтом открыла горячую линию для российских организованных туристов. Телефон горячей линии: +7 (499) 678-12-03.

"В период с 18:00 28 февраля 2026 года до 08:00 1 марта 2026 года на горячую линию поступило более 2 500 обращений граждан. Все звонки были приняты и обработаны специалистами в установленном порядке", - отметили в пресс-службе "Турпомощи".

Там подчеркнули, что горячая линия работает круглосуточно.

В "Турпомощи" рассказали, что наибольшее количество обращений было связано с консультированием туристов, с запланированными турпоездками в ближайшие дни, а также самостоятельных туристов, чьи рейсы были отменены.

Значительная часть вопросов касается алгоритма действий туристов, находящихся в отелях или аэропортах ОАЭ в условиях ограничения воздушного пространства. Также поступали обращения транзитных туристов, которые не могут вылететь из Москвы на отдых в некоторые страны мира, например, в Таиланд