https://ria.ru/20260301/levandovskiy-2077678534.html
Левандовский пропустит матч "Барселоны" с "Атлетико" из-за травмы глаза
Левандовский пропустит матч "Барселоны" с "Атлетико" из-за травмы глаза - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Левандовский пропустит матч "Барселоны" с "Атлетико" из-за травмы глаза
Польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский пропустит ответный матч полуфинала Кубка Испании против мадридского "Атлетико" из-за перелома левой... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T16:13:00+03:00
2026-03-01T16:13:00+03:00
2026-03-01T16:13:00+03:00
футбол
спорт
роберт левандовский
барселона
атлетико (мадрид)
вильярреал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047984861_0:13:1080:621_1920x0_80_0_0_0affb8397fdb239505e0ddd9844f5aa7.jpg
https://ria.ru/20260228/barselona-2077513547.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047984861_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_89586b1a196cf70064c66fca201da2b8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, роберт левандовский, барселона, атлетико (мадрид), вильярреал
Футбол, Спорт, Роберт Левандовский, Барселона, Атлетико (Мадрид), Вильярреал
Левандовский пропустит матч "Барселоны" с "Атлетико" из-за травмы глаза
Форвард "Барселоны" Левандовский пропустит матч с "Атлетико" из-за травмы глаза