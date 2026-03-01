Левандовский пропустит матч "Барселоны" с "Атлетико" из-за травмы глаза

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский пропустит ответный матч полуфинала Кубка Испании против мадридского "Атлетико" из-за перелома левой глазницы, сообщается в аккаунте каталонского футбольного клуба в соцсети X.

Форвард получил повреждение во время субботнего матча 26-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (4:1).