Левандовский пропустит матч "Барселоны" с "Атлетико" из-за травмы глаза
Футбол
 
16:13 01.03.2026
Левандовский пропустит матч "Барселоны" с "Атлетико" из-за травмы глаза
Левандовский пропустит матч "Барселоны" с "Атлетико" из-за травмы глаза

Форвард "Барселоны" Левандовский пропустит матч с "Атлетико" из-за травмы глаза

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский пропустит ответный матч полуфинала Кубка Испании против мадридского "Атлетико" из-за перелома левой глазницы, сообщается в аккаунте каталонского футбольного клуба в соцсети X.
Форвард получил повреждение во время субботнего матча 26-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (4:1).
Первый матч полуфинала Кубка Испании 12 февраля прошел на стадионе "Атлетико" и завершился победой хозяев со счетом 4:0. В ответной встрече "Барселона" примет мадридскую команду 3 марта.
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Барселона" разгромила "Вильярреал" в матче Ла Лиги
28 февраля, 20:42
 
Футбол
 
