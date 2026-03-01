Рейтинг@Mail.ru
"Лейкерс" обыграли "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
08:16 01.03.2026 (обновлено: 08:17 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/lejkers-2077591937.html
"Лейкерс" обыграли "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА
"Лейкерс" обыграли "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
"Лейкерс" обыграли "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА
"Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T08:16:00+03:00
2026-03-01T08:17:00+03:00
баскетбол
спорт
сан-франциско
анонсы и трансляции матчей
лука дончич
леброн джеймс
лос-анджелес лейкерс
голден стэйт уорриорз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923580258_0:93:1080:701_1920x0_80_0_0_e15218b4cf8ca13a11b29b44eb99062e.jpg
https://ria.ru/20260227/leykers-2077056498.html
https://ria.ru/20260223/basketbol-2076173900.html
сан-франциско
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923580258_0:144:1080:954_1920x0_80_0_0_c0b42663869c1c64c26014df249c518a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сан-франциско, анонсы и трансляции матчей, лука дончич, леброн джеймс, лос-анджелес лейкерс, голден стэйт уорриорз, вашингтон уизардс
Баскетбол, Спорт, Сан-Франциско, Анонсы и трансляции матчей, Лука Дончич, Леброн Джеймс, Лос-Анджелес Лейкерс, Голден Стэйт Уорриорз, Вашингтон Уизардс
"Лейкерс" обыграли "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА

Дончич и Джеймс принесли «Лейкерс» победу над «Голден Стэйт»

© Фото : Пресс-служба "Лейкерс"Баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс
Баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Фото : Пресс-служба "Лейкерс"
Баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сан-Франциско закончилась победой гостей со счетом 129:101 (33:20, 32:27, 34:25, 30:29). Самым результативным игроком матча стали Лука Дончич и Леброн Джеймс из "Лейкерс", набравшие 26 и 22 очка соответственно. У "Голден Стэйт" 14 очков записал в свой актив Ги Сантос.
Лука Дончич - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Лейкерс" c 41-м очком Дончича проиграли "Финиксу" в матче НБА
27 февраля, 09:37
Прервавший трехматчевую серию поражений "Лос-Анджелес Лейкерс" с 35 победами в 59 играх идет на шестом месте в Западной конференции, где "Голден Стэйт" (31 победа, 29 поражений) располагается на восьмой позиции.
Результаты других матчей:
"Вашингтон Уизардс" - "Торонто Рэпторс" - 125:134;
"Юта Джаз" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 105:115.
Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Денвер" проиграл "Голден Стэйт" в матче НБА, несмотря на трипл-дабл Йокича
23 февраля, 09:00
 
БаскетболСпортСан-ФранцискоАнонсы и трансляции матчейЛука ДончичЛеброн ДжеймсЛос-Анджелес ЛейкерсГолден Стэйт УорриорзВашингтон Уизардс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    02.03 15:00
    Сочи
    Спартак Москва
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Шанхайские Драконы
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Кристал Пэлас
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Металлург Мг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Ювентус
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала