Рейтинг@Mail.ru
Лавров и Ван И отметили недопустимость свержения законных властей стран - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/lavrov-2077717665.html
Лавров и Ван И отметили недопустимость свержения законных властей стран
Лавров и Ван И отметили недопустимость свержения законных властей стран - РИА Новости, 01.03.2026
Лавров и Ван И отметили недопустимость свержения законных властей стран
Глава МИД РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И в телефонном разговоре о ситуации вокруг Ирана отметили недопустимость курса на свержение законно... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T19:30:00+03:00
2026-03-01T19:30:00+03:00
в мире
россия
иран
сергей лавров
ван и (политик)
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013873119_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_f00d0dcbfd43d984b2412bdd4d2564a2.jpg
https://ria.ru/20260301/ssha-2077710076.html
россия
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013873119_44:0:1181:853_1920x0_80_0_0_e4f99acd025ff10edf14fd660b07d902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран, сергей лавров, ван и (политик), сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Иран, Сергей Лавров, Ван И (политик), США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Лавров и Ван И отметили недопустимость свержения законных властей стран

Лавров и Ван И отметили недопустимость курса на свержение законных властей стран

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров и Ван И
Сергей Лавров и Ван И - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Фото : МИД России
Сергей Лавров и Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И в телефонном разговоре о ситуации вокруг Ирана отметили недопустимость курса на свержение законно избранных властей суверенных государств, сообщили в МИД РФ.
"Первого марта состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И... Особо отмечена недопустимость курса на свержение законно избранных властей суверенных государств", - говорится в сообщении МИД РФ о разговоре министров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Лавров и Ван И осудили удары США по Ирану
Вчера, 18:30
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреРоссияИранСергей ЛавровВан И (политик)СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала