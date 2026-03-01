Рейтинг@Mail.ru
18:46 01.03.2026
Лавров и Ван И выступили за прекращение военных действий на Ближнем Востоке
в мире
россия
китай
ближний восток
сергей лавров
ван и (политик)
военная операция сша и израиля против ирана
россия
китай
ближний восток
в мире, россия, китай, ближний восток, сергей лавров, ван и (политик), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Китай, Ближний Восток, Сергей Лавров, Ван И (политик), Военная операция США и Израиля против Ирана
Лавров и Ван И выступили за прекращение военных действий на Ближнем Востоке

МИД: Лавров и Ван И выступили за прекращение военных действий на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре выступили за немедленное прекращение военных действий на Ближнем Востоке, сообщил в воскресенье российский МИД.
"Сергей Лавров и Ван И высказались за немедленное прекращение военных действий, подчеркнули необходимость политико-дипломатического урегулирования любых вопросов по иранскому досье, включая обеспечение законных интересов безопасности всех государств Персидского залива", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Самый серьезный риск". Шаг Трампа против Ирана ужаснул Запад
Вчера, 18:44
 
В миреРоссияКитайБлижний ВостокСергей ЛавровВан И (политик)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
