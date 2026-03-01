Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили ситуацию вокруг Ирана

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид в разговоре по телефону подчеркнули дестабилизирующий характер военной эскалации на Ближнем Востоке вокруг Ирана, сообщает МИД РФ.