Лавров и глава МИД ОАЭ высказались за прекращение операции против Ирана

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид в разговоре по телефону отметили необходимость немедленного прекращения всех боевых действий вокруг Ирана, сообщили в МИД РФ.