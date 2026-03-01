Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД КНР провел разговор с Лавровым - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 01.03.2026 (обновлено: 14:02 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/lavrov-2077650967.html
Глава МИД КНР провел разговор с Лавровым
Глава МИД КНР провел разговор с Лавровым - РИА Новости, 01.03.2026
Глава МИД КНР провел разговор с Лавровым
Министр иностранных дел КНР Ван И провел телефонный разговором с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил китайский МИД . РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T13:41:00+03:00
2026-03-01T14:02:00+03:00
в мире
китай
ван и (политик)
сергей лавров
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013873119_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_f00d0dcbfd43d984b2412bdd4d2564a2.jpg
https://ria.ru/20260228/lavrov-2077498891.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013873119_44:0:1181:853_1920x0_80_0_0_e4f99acd025ff10edf14fd660b07d902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, ван и (политик), сергей лавров, россия
В мире, Китай, Ван И (политик), Сергей Лавров, Россия
Глава МИД КНР провел разговор с Лавровым

Глава МИД КНР Ван И провел разговор с Лавровым

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров и Ван И
Сергей Лавров и Ван И - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Фото : МИД России
Сергей Лавров и Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И провел телефонный разговором с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил китайский МИД .
"Первого марта член Политбюро ЦК КПК министр иностранных дел Ван И провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сказано в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Лавров и премьер Катара высказались за деэскалацию на Ближнем Востоке
28 февраля, 19:32
 
В миреКитайВан И (политик)Сергей ЛавровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала