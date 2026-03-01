https://ria.ru/20260301/lavrov-2077650967.html
Глава МИД КНР провел разговор с Лавровым
Министр иностранных дел КНР Ван И провел телефонный разговором с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил китайский МИД . РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T13:41:00+03:00
2026-03-01T13:41:00+03:00
2026-03-01T14:02:00+03:00
китай
россия
