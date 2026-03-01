Рейтинг@Mail.ru
Пять круизных лайнеров не могут покинуть Персидский залив
16:10 01.03.2026 (обновлено: 16:23 01.03.2026)
Пять круизных лайнеров не могут покинуть Персидский залив
Пять круизных лайнеров в настоящее время остановили выполнение программ в Персидском заливе, следует из сообщений компаний. РИА Новости, 01.03.2026
Пять круизных лайнеров не могут покинуть Персидский залив

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Пять круизных лайнеров в настоящее время остановили выполнение программ в Персидском заливе, следует из сообщений компаний.
"Мы заботимся о безопасности наших гостей и экипажа, поэтому круиз MSC Euribia, с отправкой из Дохи 1 марта, отменяется, и судно останется в порту Дубая", - говорится в заявлении MSC Cruises.
Официальным представителем MSC Cruises в России является компания PAC Group. РИА Новости обратилось за комментарием в компанию.
Кроме того, два лайнера не стали выполнять рейсы у TUI Cruises - один лайнер сейчас находится в Абу-Даби, второй в Дохе.
Наконец, компания Celestyal Cruises приостановила выполнение двух рейсов, они сейчас также находятся в Дохе и Дубае.
