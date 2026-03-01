https://ria.ru/20260301/lajnery-2077681409.html
Пять круизных лайнеров не могут покинуть Персидский залив
Пять круизных лайнеров в настоящее время остановили выполнение программ в Персидском заливе, следует из сообщений компаний. РИА Новости, 01.03.2026
